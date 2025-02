In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der Tageschart von Cardano (ADA) präsentiert sich aktuell angeschlagen. Sämtliche wichtigen Support-Level wurden nach unten durchbrochen, und der Kurs konnte sich während des Abverkaufs an keiner Stelle nachhaltig stabilisieren. Der lange Wick, der stark aufgekauft wurde, deutet jedoch darauf hin, dass dieser Bereich erneut angelaufen werden könnte – zumindest teilweise.

Derzeit hält sich ADA am 800er Daily EMA, die als letzte größere Unterstützung fungiert. Von besonderem Interesse wird die Reaktion am 50er Daily EMA sein, sollte diese erneut getestet werden. Entscheidend bleibt die Frage, ob es an diesem Punkt zu einer starken Abweisung kommt oder ob der Kurs sich stabilisieren kann. Die Heatmap (oben links im Chart) zeigt deutlich, dass über dem aktuellen Preisniveau mehr Liquidität vorhanden ist als darunter. Dennoch kann ein weiterer Rückgang nicht ausgeschlossen werden, bevor eine nachhaltige Erholung einsetzt.

Wie bei vielen Altcoins hängt die Entwicklung von ADA maßgeblich von der Kursrichtung von Bitcoin (BTC) ab. Sollte BTC weiter nachgeben, dürfte auch ADA unter Druck bleiben. Umgekehrt könnte ein stabiler oder steigender BTC-Preis ADA helfen, wieder Momentum aufzubauen. Zudem zeigt das gestiegene Handelsvolumen in den letzten Tagen eine erhöhte Marktaktivität, was auf ein wachsendes Interesse hindeutet. Ein nachhaltiger Ausbruch über entscheidende Widerstandsbereiche könnte eine neue Trendrichtung einleiten.

ADA Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)



4-Stunden-Chart: Entscheidende Widerstände im Fokus

Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich das Potenzial für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Ob dies gelingt, bleibt jedoch stark von der Entwicklung von BTC abhängig. Sollte ADA die rote diagonale Widerstandslinie durchbrechen, sind die nächsten Hürden zunächst der 50er und 800er EMA, gefolgt vom 200er EMA und der gelben Widerstandslinie.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Das Liquidation Levels Chart (links im Chart) zeigt zudem, dass der Kurs noch einige Short-Positionen in der aktuellen Preisspanne abholen könnte, was weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet. Auch die Indikatoren unterstützen dieses Szenario: Der RSI (Relative Strength Index) und der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisieren bullishes Momentum, was darauf hindeutet, dass ADA genügend Kraft für einen weiteren Anstieg haben könnte.

Ein entscheidender Faktor bleibt, ob ADA sich über der 50er EMA etablieren kann, da diese oft als kurzfristiger Trendindikator dient. Sollte ein Ausbruch über die gelbe Widerstandslinie gelingen, könnte dies zusätzliche Stop-Loss-getriebene Käufe auslösen und eine stärkere Bewegung nach oben begünstigen. Dennoch besteht weiterhin das Risiko, dass eine erneute Abweisung an der Widerstandszone zu einer Seitwärtsbewegung oder einem weiteren Rücksetzer führt. Die kommenden Stunden dürften zeigen, ob ausreichend Kaufdruck vorhanden ist, um die Aufwärtsbewegung nachhaltig fortzusetzen.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.