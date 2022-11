Dich erwarten Chartanalysen zu Bitcoin, Altcoins, NASDAQ und US-Dollar.

Auch könnt ihr euch im Chat Wunschanalysen zu euren Coins und Token wünschen. Stefan Lübeck arbeitet als technischer Analyst und Marktexperte für BTC-ECHO und ist seit über einem Jahrzehnt Trader und Chartanalyst am klassischen Markt. Er weitete seine Analysen Mitte 2017 auf den Kryptomarkt aus. Der studierte Soziologe kann somit auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der charttechnischen Analyse zurückgreifen, welche er selbst als aktiver Daytrader für sich nutzt. Mit seinem Wissen über Märkte und finanzielle Entwicklungen bringt er bereits seit 2019 einen wichtigen Beitrag in die redaktionelle Arbeit von BTC-ECHO ein und weiß stets zu den neuesten Projekten im Krypto-Space Bescheid.

Alle Infos:

Geplant ist der Start am kommenden Sonntag, dem 6. November, auf dem BTC-ECHO YouTube-Kanal zwischen 19 und 21 Uhr, die genaue Zeit erfährst du im Telegram-Kanal und auf Twitter. Solltest du den Livestream verpassen, wartet im Nachgang die Aufzeichnung auf dich.

Disclaimer

Dieser Livestream stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteure und Mitarbeiter wider. BTC-ECHO haftet nicht für Verluste und Schäden aus euren Trades und Investitionen. Ihr seid für alle Trades und Investitionen selbst verantwortlich. Der Handel mit Kryptowährungen, Aktien, Indizes und allen anderen Anlageklassen am Spot-Markt, per CFDs, Futures, Optionen und allen anderen Instrumenten kann zum Totalverlust des eingesetzten Geldes und darüber hinaus zu Nachzahlungen führen. Der Erfolg von Handelssystemen in der Vergangenheit ist keine Garantie für Erfolg in der Zukunft. Mitarbeiter von BTC-ECHO können in eines oder mehrere der besprochenen Assets investiert sein.