Im Tageschart deutet sich bei Binance Coin (BNB) ein mögliches Szenario für eine kurzfristige Korrektur an. Der Kurs könnte in den kommenden Sitzungen die mittlere Strukturzone erneut anlaufen und dabei den Unterstützungsbereich rund um die grün markierte Zone testen. In diesem Zusammenhang erscheint ein gezieltes Abholen der dort angesammelten Liquidität plausibel – insbesondere, da sich in diesem Bereich laut Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart) eine relevante Konzentration offener Positionen befindet. Eine solche Bewegung könnte dem Markt neue Impulse für eine Fortsetzung des übergeordnet bullishen Trends liefern.

Ein Rücklauf in Richtung der gleitenden Durchschnitte – insbesondere in den Bereich des 50er und des 200er EMA – wäre aus technischer Perspektive gesund. Solche Korrekturen dienen häufig der Konsolidierung überhitzter Marktphasen, bevor neue Trendbewegungen einsetzen. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) beginnt im Histogramm, nachlassendes Momentum anzuzeigen – ein Signal für eine potenzielle kurzfristige Schwächephase. Gleichzeitig verweilt der RSI (Relative Strength Index) mit etwa 75 Punkten im deutlich überkauften Bereich, was das Risiko einer technischen Abkühlung weiter untermauert.

Insgesamt bleibt das Setup konstruktiv. Eine moderate Korrektur innerhalb der genannten Zonen könnte als Basis für den nächsten Aufwärtsimpuls dienen.

BNB Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Rücksetzer in Vorbereitung – EMA-Zonen als Orientierung

Auch im 4-Stunden-Chart zeichnet sich ein reifes Bild für eine technische Korrektur ab. Nach dem jüngsten dynamischen Anstieg beginnt der Kurs, Anzeichen einer Konsolidierung zu zeigen. Eine erste potenzielle Zielzone liegt beim 50er EMA, der sich derzeit in unmittelbarer Nähe zur grün markierten Support-Zone befindet. Sollte dieser Bereich nicht halten, wären Rücksetzer in Richtung des 200er EMA sowie des 800er EMA technisch plausibel. Beide gleitenden Durchschnitte markieren wichtige Unterstützungslevel, die im Falle eines Rücklaufs als Reakkumulationszonen fungieren könnten.

Trotz der kurzfristigen Schwäche deutet der MACD aktuell auf ein abnehmendes negatives Momentum hin, was darauf schließen lässt, dass der Verkaufsdruck bislang begrenzt bleibt. Der RSI bewegt sich in einem neutralen Bereich um die 50-Punkte-Marke. Solange dieser Wert nicht signifikant unterschritten wird, bleibt das kurzfristige Bild insgesamt stabil.

Ein Blick auf die Liquidationsdaten (oben links im nachfolgenden Chart) zeigt jedoch ein deutliches Übergewicht an Long-Positionen. Das Long-Delta ist dominant – ein Hinweis darauf, dass das aktuelle Gleichgewicht im Markt leicht zu Gunsten eines kurzfristigen Rücksetzers kippen könnte, insbesondere wenn es zu einem gezielten Abholen der Long-Liquidität kommt.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Technisch bleibt das übergeordnete Bild bei BNB bullish. Kurzfristig ist jedoch mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen – bedingt durch überkaufte Indikatoren, sich abschwächendes Momentum und ein Ungleichgewicht im Long/Short-Verhältnis. Ein kontrollierter Rücklauf in Richtung der gleitenden Durchschnitte könnte nicht nur gesund, sondern auch notwendig sein, um den nächsten nachhaltigen Impuls vorzubereiten.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.