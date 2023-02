Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat OpenSea ein Monopol im NFT-Space inne. Bis jetzt, denn der Newcomer unter den NFT-Marktplätzen, Blur, macht OpenSea nun die Vorherrschaft streitig. Der neuartige NFT-Marktplatz richtet sich dabei vorrangig an erfahrene NFT-Händler und ist erst seit Oktober 2022 für Trader zugänglich. Der Marktanteil liegt jedoch bereits auf 50 Prozent am täglichen NFT-Handelsvolumen. Betrachtet man die Anzahl an Transaktionen und nicht den Geldwert des Handelsvolumens, liegt Blur immer noch hinter OpenSea. Daten von Dune zeigen, dass der NFT-Newcomer zwar von weniger Tradern als OpenSea verwendet wird, diese im Durchschnitt aber deutlich wertvollere NFTs handeln.

Das macht Blur anders als OpenSea

Tägliches Handelsvolumen nach NFT-Marktplatz. Quelle: https://dune.com/hildobby/NFTs

Im Gegensatz zu OpenSea, das ein einfacher NFT-Marktplatz ist, bietet Blur seinen Benutzern die Möglichkeit, NFTs über eine einzige Plattform zu handeln, die verschiedene Marktplätze zusammenfasst, einschließlich des eigenen. Für Trader bedeutet das, dass sie für dieselben Trades auf Blur bessere Konditionen erhalten, als auf OpenSea.

Darüber hinaus hat der NFT-Marktplatz in den letzten Monaten eine Airdrop-Kampagne gestartet, die Nutzer für den Handel mit Token belohnt. Seit dem heutigen 15. Februar sind diese Token handelbar. Zu Redaktionsschluss kostet ein BLUR Token knapp 0,80 US-Dollar. Die Kryptowährung dient als Governance-Token und ermöglicht seinen Inhabern unter anderem, darüber abzustimmen, wie viel Prozent des Umsatzes des dezentralen Protokolls sie erhalten.

So lief die Airdrop-Kampagne ab

Der erste Airdrop belohnte diejenigen, die “in der Bärenmarktphase durchgehalten haben”, heißt es. Das beinhaltet jeden, der in den sechs Monaten vor dem Start von Blur im Oktober NFTs auf Ethereum gehandelt hat. Der zweite Airdrop bestand aus BLUR-Care-Packages für User, die zwischen dem 19. Oktober und dem 5. Dezember NFTs auf Blur gelistet haben. Die letzte Token-Ausschüttung war an Trader gerichtet, die Gebote auf Blur abgegeben haben – dieser war der größte der drei Airdrops.

Wenn man seine Ethereum Wallet auf der offiziellen Webseite von Blur verbindet, kann man überprüfen, ob man einen Airdrop erhalten hat.

Airdrop verantwortlich für den Erfolg?

Der Erfolg des OpenSea-Konkurrenten kann definitiv zu einem gewissen Teil auf die erfolgreiche Airdrop-Kampagne der letzten Monate zurückgeführt werden. Da User unter anderem dafür belohnt wurden, Trades auf dem NFT-Marktplatz durchzuführen, ist es wahrscheinlich, dass viele dies lediglich gemacht haben, um einen Airdrop zu erhalten.

Zwar hat das Team von Blur nach eigenen Angaben sein Bestes gegeben, um Wash-Trading zu verhindern. Es ist jedoch noch unklar, wie erfolgreich es dabei gewesen ist. Erst die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie treu die User der Plattform sind und ob die Höhe des Handelsvolumens weiterhin mit OpenSea mithalten kann.

