BlackRock sieht großes Potenzial in der Tokenisierung von Real World Assets (RWA). Diese Coins hält der Vermögenswallet in seiner Ethereum Wallet.

BlackRock: Diese Real World Asset Coins hält der Vermögensverwalter in seiner Wallet

BlackRock: Diese Real World Asset Coins hält der Vermögensverwalter in seiner Wallet

In diesem Artikel erfährst du: Worauf es bei Investitionen in Real World Asset Coins ankommt

Welche RWA Coins Blackrock in seiner Ethereum Wallet hält

Worauf man bei Investitionen in RWA Coins achten muss

Wenn Larry Fink, der CEO von BlackRock – dem weltweit größten Vermögensverwalter – nach dem dominierenden Trend im Finanzsektor gefragt wird, ist seine Antwort klar: Tokenisierung. Sie transformiert physische und immaterielle Vermögenswerte in handelbare digitale Token auf Blockchain-Netzwerken. Dies ist dem BlackRock CEO zufolge der Schlüssel zur Demokratisierung des Zugangs zu Investments, indem Barrieren für den Eintritt in verschiedene Anlageklassen stark gesenkt werden. Doch nicht nur Fink sieht in der Tokenisierung von Real World Assets auf Blockchain-Netzwerke großes Potenzial.

Eine Studie der Boston Consulting Group geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 knapp 16 Billionen US-Dollar an RWAs auf Blockchain-Netzwerken tokenisiert sein werden. Ein Teil dieser Prognose scheint sich gegenwärtig zu bewahrheiten. Real World Assets im Krypto-Space boomen. BlackRock selbst hat bereits einen Private Equity Fund auf der Ethereum Blockchain tokenisiert, der über 450 Millionen US-Dollar wert ist. Darüber hinaus verrät ein Blick auf On-Chain-Daten, welche RWA-Coins BlackRock bereits in seinen Wallets hält.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden