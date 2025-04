Bitkom: Neuer Vorstand will Blockchain in Europa voranbringen

Damit die Interessen der Digitalwirtschaft mehr Gehör finden, gibt es Branchenverbände wie die Bitkom. Als größter Digitalverband Deutschlands setzt sich die Bitkom für die Belange der Informations- und Telekommunikationsbranche ein – einschließlich innovativer Technologien wie Blockchain. Für die Krypto-Adoption in Deutschland ist die Arbeit des Verbandes essenziell.

Um den Austausch in diesem Zukunftsfeld zu fördern, besitzt der Verband einen eigenen Blockchain-Arbeitskreis. Dort diskutieren Unternehmensvertreter über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen der Blockchain-Technologie. Ein wichtiges Ziel ist es, politische Weichenstellungen anzustoßen, damit Deutschland als Standort für Blockchain-Anwendungen wettbewerbsfähig bleibt.

Das ist der neue Vorstand

Um wichtige Themen zu identifizieren und voranzutreiben, gibt es neben den Mitgliedern des Arbeitskreises auch einen Vorstand, der sich aus sechs Personen zusammensetzt. Der neu gewählte Vorstand besteht aus folgenden Personen:

Der neue Vorstand des Arbeitskreises Blockchain beim Bitkom I Quelle: Bitkom

Web 3.0, Tokenisierung und Blockchain-Technologie

Die Bitkom engagiert sich auf mehreren Ebenen, um optimale Voraussetzungen für die Blockchain-Branche zu schaffen. Dazu gehört die aktive Begleitung regulatorischer Prozesse: Der Verband informiert seine Mitglieder über neue Entwicklungen, steht im Dialog mit politischen Entscheidungsträgern auf EU-, Bundes- und Landesebene und bringt sich mit Positionspapieren und Stellungnahmen in die Gesetzgebung ein. Zugleich bleibt der Arbeitskreis Blockchain die wichtigste deutschsprachige Austauschplattform für die Branche. Mit über 300 Mitgliedsunternehmen bietet er regelmäßige Präsenz- und Online-Veranstaltungen – ein zentraler Raum für Wissenstransfer und Netzwerken.

BTC-ECHO Chefredakteur Sven Wagenknecht, selbst seit 2022 ein Mitglied des Vorstandes, hebt die Bedeutung des Bitkom hervor: “Kaum eine andere Branche hat es in den vergangenen Jahren so schwer gehabt, politische Anerkennung zu finden, wie die Blockchain-Branche. Vorurteile und mangelndes Wissen erschweren bis heute eine innovationsfreundliche Regulierung. Umso wichtiger ist es, mit der Politik in Dialog zu treten und die Interessen der Krypto-Branche zu vertreten. Ich bin dankbar, dass ich zum zweiten Mal in Folge im Vorstand des Arbeitskreises Blockchain mitarbeiten darf.”

Ähnlich sieht es Frederic Meyer, Leiter des Arbeitskreises Blockchain von Bitkom, der das Innovationspotential für den Finanzsektor betont. Gegenüber BTC-ECHO erklärt er: “Richtig eingesetzt, kann die Blockchain-Technologie Prozesse effizienter, schneller, sicherer und kostengünstiger machen. Entscheidend ist ein konsequenter Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Regulierung. Nur so lässt sich das Potenzial dieser Technologie in der Praxis realisieren. Ich freue mich sehr, genau daran gemeinsam mit dem neuen Vorstand des Bitkom-Arbeitskreises Blockchain zu arbeiten.”

Wenn ihr mehr über die Arbeit des Arbeitskreises erfahren möchtet, findet ihr tiefergehende Informationen auf der Homepage von Bitkom.