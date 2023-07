Dieser Artikel erschien zuerst auf Santiment.net.

Bitcoin hat den Tradern einen weiteren Tag lang den Kopf verdreht: BTC führte seinen Tanz zwischen 29.700 US-Dollar und 31.100 US-Dollar fort, so wie er es seit dem 21. Juni kontinuierlich getan hat. Es gibt mehrere Gründe, die optimistisch stimmen, dass dieser Widerstand in naher Zukunft nach oben durchbrochen werden kann. Aber eine Komponente, die bisher unter den Tisch fällt, ist das Verhalten der Stablecoins.

Insbesondere Tether (USDT) und USD Coin (USDC) haben in der Vergangenheit einige interessante Korrelationen gezeigt, die darauf hindeuten, dass der gesamte Krypto-Sektor möglicherweise gepumpt (oder gedumpt) wird. Die beiden größten Stablecoins nach Marktkapitalisierung spielen eine wichtige Rolle dabei, wohin sich die Märkte als Nächstes bewegen könnten. Im Folgenden einige Beispiele für Metriken, die man im Auge behalten sollte.

Durchschnittliches Alter des investierten Dollars

Das “durchschnittliche Alter des investierten Dollars” (Mean Dollar Invested Age) ist eine Kennzahl, die wir als “Validator” bezeichnen würden. Eine sich nach unten bewegende Kurve der Linie deutet darauf hin, dass jeder Aufschwung auf dem Kryptomarkt durch inaktive Coins validiert wird, die die Preise in Zukunft noch weiter in die Höhe treiben.

Der “Mean Dollar Invested Age” beschreibt das durchschnittliche Alter aller Coins/Token auf der Blockchain, gewichtet nach dem Kaufpreis. Quelle: Santiment

Im Falle von Stablecoins ist die Bewegung älterer Coins, die in den Wallets stagniert haben, im Allgemeinen ein gutes Zeichen. Insbesondere dann, wenn es sich um eine ruhende Bewegung handelt, die von einem Top-Stablecoin ausgeht. Denn das bedeutet in der Regel, dass die Coins zum Kauf von Kryptowährungen bewegt werden.

Bestände von Wallets mit 100.000 bis 10 Millionen US-Dollar in Stablecoins

Man sollte auch darauf achten, was die wichtigsten Hai- und Wal-Positionen mit ihren Stablecoin-Beständen tun. In den meisten Analysen konzentrieren wir uns auf die Wallets, die zwischen 100.000 und 10 Millionen USDT oder USDC halten.

Hai- und Wal-Transaktionen können den Kryptomarkt bewegen. Quelle: Santiment

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Verhalten dieser Stablecoin-Haie und -Wale zu untersuchen:

Wenn die Stablecoins fallen und die BTC-Preise steigen, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass große Akteure ihre Stablecoins in Bitcoin umwandeln, um den Preis in die Höhe zu treiben und Geld zu verdienen (bullish).

Wenn die Stablecoins steigen und die BTC-Preise fallen, könnte dies bedeuten, dass große Akteure ihre BTC (oder andere Coins) verkaufen und wieder in Stablecoins investieren (bearish).

Wenn Stablecoins steigen und die BTC-Preise steigen, könnte dies bedeuten, dass mehr Fiat in den Markt fließt und die Preise ohne große Hilfe von Hai- und Wal-Stablecoin-Injektionen steigen könnten (bullish).

Wenn Stablecoins fallen und die BTC-Preise sinken, könnte das bedeuten, dass Kryptowährungen verkauft werden, ohne dass sie in Stablecoins zurückgeführt werden. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Vermögenswerte vollständig aus dem Kryptosektor herausgenommen werden und zurück in Hai- oder Wal-Fiat-Bankkonten wandern (bearish).

Angebot an den Börsen (in Prozent des Gesamtangebots)

Quelle: Santiment

Der prozentuale Anteil der jeweiligen Stablecoin-Vorräte, die auf den Börsen liegen, kann ein Vorbote für die Entwicklung der Kryptopreise sein. Vor allem, wenn USDT- und USDC-Bestände schnell an Börsen verschoben werden, wie man es bei USDC im März kurz vor dem marktweiten Preisanstieg beobachten konnte.

Angebot der wichtigsten Börsenadressen

Quelle: Santiment

Ähnlich wie beim Gesamtanteil des Angebots kann man auch einen Blick auf die 10 größten USDT- und USDC-Adressen werfen, um zu sehen, ob große Mengen an Stablecoins in ihre Taschen fließen. Wenn man die Top 10 der größten Adressen für beide Vermögenswerte mit dem Gesamtangebot an den Börsen vergleicht, kann man feststellen, dass die meisten der größten Adressen derzeit an den Börsen sitzen.

Die Analyse von Stablecoins mag für den größten Teil des Jahres ein wenig langweilig sein. Aber wenn plötzlich Anomalien bei dieser Art von Metriken für USDT und USDC auftauchen, können sie einige der wichtigsten Alphasignale sein, die man auf dem Schirm haben sollte.

Du willst den Kryptomarkt selbst analysieren? Santiment bietet dir umfangreiche Analysetools, die dir datengestützte Einblicke in die Blockchain und das Marktverhalten ermöglichen. Jetzt anmelden