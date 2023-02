Inside Bitcoin Was sind eigentlich Nodes?

Wer Bitcoin und die Blockchain verstehen will, kommt nicht umhin, ein wenig in die Blockchain-Materie einzutauchen. In diesem Artikel wollen wir einen Sprung ins dezentrale Netz wagen und uns Nodes genauer ansehen.

Was sind Nodes und wie funktionieren sie?

Um uns ein Bild davon zu machen, was Nodes sind, schauen wir sie uns am besten in einer typischen Darstellung eines dezentralen Netzwerkes an. Blockchain-Netzwerke kann man selbstverständlich nicht betrachten, sie sind rein digital. Daher müssen wir auf grafische Darstellungen zurückgreifen. Das kann in etwa so aussehen.

Typische Darstellung eines dezentralen Netzwerkes.

Wir sehen: Kreise, die durch Linien verbunden sind. Übertragen auf die Bitcoin-Blockchain wäre jeder dieser Kreise eine Node, sprich: Netzwerkknoten.

Zentrale Eigenschaften einer Blockchain sind Unveränderlichkeit, Dezentralität und Transparenz. Alle Teilnehmer können zu jeder Zeit überprüfen, wann welche Transaktion wo hingegangen ist. Alle Informationen werden in Form der Transaktionshistorie in den einzelnen Nodes gespeichert. Sie sind also die dezentralen Eckpunkte des Informationsnetzes Blockchain. Das bedeutet auch: Je mehr Nodes ein Netzwerk hat, desto dezentraler ist es (Mehr Hintergründe in den Blockchain-Basics der BTC-ECHO Academy).

Welche Funktion haben Bitcoin Nodes?

In puncto Nodes unterscheiden wir zwischen Full-, Mining- und Lightweight Node, die jeweils unterschiedliche Funktionsweisen haben. Full Nodes halten die Bitcoin Blockchain am Laufen und sichern sie ab, indem sie die gesamte Transaktionshistorie speichern.

Mining Nodes sind spezielle Formen der Full Node, die dafür sorgen, dass die Netzwerkregeln eingehalten werden. Außerdem berechnen sie Proof-of-Work-Funktionen und heften neue Blöcke an die Blockchain.

Lightweight Nodes, oder auch Simplified Payment Verification Clients, kurz: SPV Clients, speichern hingegen nicht die komplette Historie der Blockchain. Sie greifen für die Verifikation und das Propagieren neuer Transaktionen lediglich auf den Block Header des vorigen Blockes zurück. Typische SPV Clients sind Bitcoin Wallets.

