"Nothing stops this train"

In diesem Artikel erfährst du: Warum es wohl kein Quantitative Easing mehr geben wird

Weshalb die Staatsschulden immer weiter steigen

Wie Zinszahlungen von Anleihen in Bitcoin fließen

Was Anleger jetzt beachten sollten

Bitcoin-Kritiker, die argumentierten, dass die BTC-Rallye lediglich ein Produkt der Niedrigzinsphase war, wurden seit 2023 eines Besseren belehrt. Mehr noch: Die Bestsellerautorin und derzeit wohl gefragteste Makro-Analystin der Finanzwelt Lyn Alden und ihr Research-Kollege Sam Callahan erwarten, dass Bitcoin nebst anderen Vermögensklassen nun sogar Nutznießer von hohen Zinsen sein kann. Den Grund sehen sie in einem grundlegenden Wandel der US-Wirtschaft und einer veränderten Dynamik der Geldschöpfung. Während in den vergangenen Jahrzehnten der Leitzins das Wirtschaftswachstum bestimmt hat, verlieren die geldpolitischen Maßnahmen zunehmend an Wirksamkeit. Stattdessen gewinnen die schuldenfinanzierten Staatsausgaben immer mehr an Bedeutung. Was dies für die Wirtschaft, die Inflation und Vermögenswerte wie BTC und Co. bedeutet.

Weiter geht`s mit BTC-ECHO Plus+ für erfolgreiche Investments! Zugriff auf alle exklusiven Plus+ Inhalte

Infos & Analysen vom Marktführer

Werbereduziert (Web & App)

Immer am Puls der Krypto-Märkte

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Dein Wissen. Dein Vorsprung. Dein Plus+