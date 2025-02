In diesem Artikel erfährst du: Welche Bitcoin-Kursmarken für Anleger bis zum Monatsende relevant sind

Warum Bitcoin erst bei einer Zunahme der ETF-Zuflüsse zum nächsten Kurssprung ansetzen könnte

Wieso das Chartlevel von 96.455 US-Dollar unverändert eine hohe Relevanz hat

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) scheint weiterhin in seiner Handelsrange der letzten Monate gefangen zu sein. Positiv anzumerken ist jedoch, dass die Bullen einen temporären Rückfall auf 93.500 US-Dollar zuletzt kontern konnten und den BTC-Kurs zurück bis an die 50-Tagelinie EMA50 bei 97.814 US-Dollar hievten. Trotz zuletzt rückläufiger Zuflüsse in die Bitcoin Spot-ETFs zeigt sich der Kurs der Krypto-Leitwährung somit weiterhin verhältnismäßig stabil. Anleger scheinen Bitcoin nicht abverkaufen zu wollen, sondern warten beharrlich auf neue Krypto Regularien in den USA. Noch besteht Chance auf einen freundlichen Monatsausklang im statistisch bullishen Handelsmonat Februar. Folgende Chartmarken sollten Anleger in den kommenden Tagen im Blick behalten.

