Hardware Wallets gelten als eine der sichersten Methoden, Bitcoin langfristig zu verwahren. Dennoch unterscheiden sich die Geräte bei Sicherheitskonzept, Funktionen und Nutzung deutlich. Ein Vergleich der wichtigsten Modelle 2026.

Immer mehr Krypto-Investoren setzen auf Hardware Wallets, um ihre Bitcoin vor Hacks, Diebstahl oder Risiken zentraler Plattformen zu schützen. Gleichzeitig wächst die Auswahl an Geräten stetig, wodurch die Entscheidung nicht einfacher wird. Unterschiede zeigen sich nicht nur beim Preis, sondern auch bei Sicherheitsarchitektur, unterstützten Coins und Bedienkonzept. Dieser Überblick vergleicht fünf etablierte Hardware Wallets am Markt – von einsteigerfreundlichen Lösungen bis hin zu Geräten für besonders sicherheitsorientierte Nutzer.

Ledger Nano X / Stax / Nano S Plus

Ledger bietet mit dem Nano X, dem günstigeren Nano S Plus und dem neuen Modell Stax mehrere Hardware Wallets für unterschiedliche Anforderungen. Gemeinsam ist allen Geräten ein zertifizierter Secure-Element-Chip mit EAL5+ beziehungsweise EAL6+ Zertifizierung, der private Schlüssel innerhalb des Geräts speichert. Die firmeneigene Firmware BOLOS stellt sicher, dass die Schlüssel das Gerät nicht verlassen.

Wallet-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2026 In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 30 Krypto-Wallets. Entdecke über 1.500 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Krypto-Wallet. Jetzt zum Wallet-Vergleich 2026

Besonders für mobile Anwendungen ist der Nano X relevant, da er sich per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln lässt und Transaktionen über die Ledger Wallet App ermöglicht. Das neuere Modell Ledger Stax setzt auf ein größeres Touchdisplay sowie Funktionen wie kabelloses Laden, USB-C und NFC.

Die Stax unterstützt über 5.500 Kryptowährungen und NFTs und lässt sich mit mehr als 50 Drittanbieter-Wallets verbinden. Damit richtet sich das Gerät vor allem an “Power-User”, die Wert auf umfangreiche Funktionen und komfortable Bedienung legen. Die Firmware bleibt teilweise Closed Source, was insbesondere innerhalb der Bitcoin-Community kritisch diskutiert wird. Nach der Debatte um “Ledger Recover” im Jahr 2023 stand das Unternehmen vor der Aufgabe, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Du benutzt bereits Bitpanda oder eine andere Krypto-Börse, hast aber noch keine Hardware Wallet? Beim Anbieter Ledger findest du eine große Auswahl an sicheren und benutzerfreundlichen Geräten.

Trezor Safe 5

Mit dem Safe 5 hat Trezor sein Hardware-Wallet-Angebot umfassend überarbeitet. Erstmals kommt ein Secure Element mit EAL6+ Zertifizierung zum Einsatz, das ohne NDA implementiert wurde und zusätzliche physische Sicherheit bieten soll.

Die Wallet bleibt vollständig Open Source und ermöglicht über die Trezor Suite App den Zugriff auf zahlreiche Kryptowährungen. Zusätzlich können Drittanbieter-Anwendungen wie MetaMask integriert werden. Ein microSD-Slot erweitert die Möglichkeiten für Backups. Das farbige Touchdisplay erleichtert Eingaben und die Überprüfung von Transaktionen.

Den ausführlichen BTC-ECHO Test und zahlreiche Nutzer-Reviews liest du hier: Trezor Safe 5 – Test und Erfahrungen.

BitBox02 Nova

Die BitBox02 Nova baut auf der bekannten BitBox02 der Schweizer Firma Shift Crypto auf und erweitert das Modell um mehrere Funktionen. Neu sind unter anderem eine iOS-Kompatibilität sowie ein robusteres Display mit Glasoberfläche. Der verbaute Secure-Element-Chip besitzt eine EAL6+ Zertifizierung, während die Firmware vollständig Open Source bleibt.

Die Wallet unterstützt Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Auf Bluetooth wird bewusst verzichtet, stattdessen arbeitet das Gerät vollständig offline. Die Bedienung erfolgt über Touchpads, während Backups über eine microSD-Karte erstellt werden können. Die BitBox02 Nova richtet sich an Nutzer, die besonderen Wert auf Transparenz und Unterstützung für iPhone-Geräte legen.

Den ausführlichen BTC-ECHO Test und zahlreiche Nutzer-Reviews liest du hier: BitBox02 – Test und Erfahrungen.

Coldcard Mk4

Die Coldcard Mk4 verfügt über zwei Secure Elements, deren genaue Zertifizierungsstufen vom Hersteller nicht im Detail genannt werden. Ein zentrales Merkmal ist das sogenannte Air-Gap-Konzept: Transaktionen werden ausschließlich offline über eine microSD-Karte signiert.

Das Gerät richtet sich vor allem an erfahrene Bitcoin-Nutzer, die ihre Coins möglichst isoliert verwahren möchten. Funktionen wie Brick- oder Duress-PIN ermöglichen zusätzliche physische Sicherheitsmechanismen. Die Firmware ist Open Source, die Bedienung erfolgt über ein schlichtes Textmenü mit Zifferntastatur.

NGRAVE ZERO

Das NGRAVE ZERO nutzt ein Secure Element mit EAL7-Zertifizierung und erreicht damit die höchste Sicherheitsstufe im Consumer-Bereich. Die Wallet arbeitet vollständig offline und kommuniziert ausschließlich über QR-Codes mithilfe der integrierten Kamera.

Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Fingerabdrucksensor. Die Firmware ist nur teilweise Open Source, während das Sicherheitskonzept auf umfangreichen Auditierungen und Zertifizierungen basiert. Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, die größere Beträge verwahren und besonders hohe Sicherheitsanforderungen haben.

Den ausführlichen BTC-ECHO Test und zahlreiche Nutzer-Reviews liest du hier: NGRAVE ZERO – Erfahrungen und Test.

Fazit: Welche Wallet passt zu dir?

Welche Hardware Wallet sinnvoll ist, hängt stark von den eigenen Anforderungen ab.

Für Einsteiger bieten sich Modelle wie die Trezor Safe 5 oder die BitBox02 Nova an, die eine vergleichsweise einfache Bedienung mit soliden Sicherheitsmechanismen verbinden. Nutzer, die regelmäßig Transaktionen durchführen oder DeFi-Anwendungen verwenden, greifen häufig zu Geräten aus der Ledger-Serie wie dem Nano X oder dem Stax. Wer sich ausschließlich auf Bitcoin konzentriert und ein besonders isoliertes Setup bevorzugt, findet in der Coldcard Mk4 eine spezialisierte Lösung. Für hohe Sicherheitsanforderungen bei gleichzeitig breiter Coin-Unterstützung kommt zudem das NGRAVE ZERO infrage.

Alle genannten Wallets gelten grundsätzlich als sicher. Entscheidend bleibt jedoch der Umgang mit dem Gerät selbst. Sichere Backups, eine starke PIN und der sorgfältige Umgang mit der Seed-Phrase bleiben zentrale Voraussetzungen für die langfristige Sicherheit der eigenen Coins.

Empfohlenes Video Wer drückt Bitcoin noch nach unten?

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel erschien zuerst am 26. Januar und wurde vor Wiederveröffentlichung inhaltlich geprüft.

Wallet-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2026 In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 30 Krypto-Wallets. Entdecke über 1.500 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Krypto-Wallet. Jetzt zum Wallet-Vergleich 2026