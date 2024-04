Bitcoin vs. Tesla: Auf- und Abstieg der Branchenpioniere

In diesem Artikel erfährst du: Welche Parallelen es zwischen Tesla und Bitcoin gibt

Wie der Autobauer den Bitcoin-Kurs nach oben trieb

Warum Bitcoin Tesla inzwischen abgehängt hat

Satoshi Nakamoto und Elon Musk lassen sich fraglos als Pioniere und Wegbereiter ihrer Branchen bezeichnen, wenngleich bis heute nicht bekannt ist, wer der Bitcoin-Erfinder wirklich ist. Während Bitcoin das traditionelle Geldsystem revolutionieren möchte, ist es das erklärte Ziel von Tesla, ein neues Zeitalter der Mobilität zu prägen. Nur eine von mehreren Parallelen zwischen Bitcoin und Tesla.

So schienen beide Projekte zu Beginn eher erfolglos in ihren Ambitionen und mussten von Beginn an um ihr Dasein kämpfen. Tesla wurde bereits 2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpenning gegründet. Elon Musk übernahm ein Jahr später den Aufsichtsratsvorsitz und wurde fortan zur prägenden Figur des Autobauers. Größere Bekanntheit erlangte Tesla jedoch erst 2008 mit dem Roadster, dem weltweit ersten elektrischen Serienfahrzeug mit einem Batteriesystem aus Lithium-Ionen-Zellen.