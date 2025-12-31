App herunterladen
Bitcoin vs. Gold und Silber 

Bitcoin vs. Gold und Silber: Wer setzt sich langfristig durch?

Gold und Silber erreichen neue Hochs, während Bitcoin stagniert. Ein Blick auf langfristige Daten zeigt, warum der Vergleich dennoch spannend bleibt.

Louis Blümlein
Bitcoin-Münzen neben einem Goldbarren

Beitragsbild: Shutterstock

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Gold und Silber aktuell stark zulegen und welche Rolle China dabei spielt
  • Wie Bitcoin langfristig Gold und Silber deutlich outperformt hat
  • Was sinkende Bitcoin-Gold- und Bitcoin-Silber-Verhältnisse kurzfristig bedeuten
  • Weshalb ein schwacher US-Dollar knappe Vermögenswerte zusätzlich stützt
  • Warum die aktuelle Divergenz zwischen Edelmetallen und Bitcoin kein Widerspruch ist

Während Bitcoin seit Wochen kaum vom Fleck kommt, erleben Gold und Silber derzeit eine außergewöhnlich starke Phase. Beide Edelmetalle sind zuletzt deutlich gestiegen und haben neue Allzeithochs erreicht. Silber profitierte dabei nicht nur von einem schwächeren US-Dollar und Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik, sondern auch von Angebotsverknappungen. Vor allem chinesische Exportbeschränkungen haben den Markt zusätzlich unter Druck gesetzt und das Angebot verknappt. In diesem Umfeld rückt der Vergleich zwischen Bitcoin, Gold und Silber erneut in den Fokus.

