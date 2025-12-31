In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Gold und Silber aktuell stark zulegen und welche Rolle China dabei spielt
- Wie Bitcoin langfristig Gold und Silber deutlich outperformt hat
- Was sinkende Bitcoin-Gold- und Bitcoin-Silber-Verhältnisse kurzfristig bedeuten
- Weshalb ein schwacher US-Dollar knappe Vermögenswerte zusätzlich stützt
- Warum die aktuelle Divergenz zwischen Edelmetallen und Bitcoin kein Widerspruch ist
Während Bitcoin seit Wochen kaum vom Fleck kommt, erleben Gold und Silber derzeit eine außergewöhnlich starke Phase. Beide Edelmetalle sind zuletzt deutlich gestiegen und haben neue Allzeithochs erreicht. Silber profitierte dabei nicht nur von einem schwächeren US-Dollar und Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik, sondern auch von Angebotsverknappungen. Vor allem chinesische Exportbeschränkungen haben den Markt zusätzlich unter Druck gesetzt und das Angebot verknappt. In diesem Umfeld rückt der Vergleich zwischen Bitcoin, Gold und Silber erneut in den Fokus.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden