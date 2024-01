Bitcoin vs. Gold: So wirken sich die ETFs auf die Basiswerte aus

Mit der Genehmigung der Bitcoin Spot ETFs blickt man gerne auf das Jahr 2004 zurück. Damals wurden die ersten Gold ETFs zugelassen, die in den darauffolgenden Jahren zu einer neuen Etablierung von Gold in den Portfolios der Anleger gesorgt haben. Viele Krypto-Enthusiasten erhoffen sich nun Parallelen zu den Bitcoin ETFs, von denen ein neues Level an Mainstream-Adoption sowie Kursanstiegen erwartet wird. Bei allen Gemeinsamkeiten zwischen Gold und Bitcoin sowie deren ETFs gibt es allerdings auch große Unterschiede. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die ETF-Zulassungen für den Basiswert Bitcoin weitaus bullisher zu interpretieren sind als damals für Gold.

Unter anderem geht es in diesem Artikel daher um folgende Aspekte:

Wie ein führender Gold- und Bitcoin-Experte der Vermögensverwaltung Incrementum den Vergleich einordnet

Über welche Größenordnungen wir bei Gold ETFs im Vergleich zu Bitcoin ETFs sprechen

Warum Bitcoin ETFs einen deutlich größeren Effekt auf den Bitcoin-Kurs haben dürften als dies bei Gold-ETFs und dem Gold-Kurs der Fall war

Gold ETFs – Der Beginn einer neuen Gold-Ära