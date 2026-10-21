Bitcoin könnte auf eine Million US-Dollar steigen, wenn sich ein Kursmuster aus der Dotcom-Zeit wiederholt. Analyst Michaël van de Poppe beschreibt, wie ein solcher Anstieg aussehen könnte.

Bitcoin vor einer Rallye wie im Dotcom-Boom? So wäre 1 Million US-Dollar möglich

Bitcoin vor einer Rallye wie im Dotcom-Boom? So wäre 1 Million US-Dollar möglich

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Analyst Michaël van de Poppe skizziert ein Szenario für Bitcoin, das an den Dotcom-Boom erinnert. â³

Ein Bitcoin-Kurs von einer Million US-Dollar könnte möglich sein, wenn sich historische Muster wiederholen. â³

Van de Poppe vergleicht den möglichen Anstieg mit der Entwicklung von Technologieaktien in den 1990er-Jahren. â³

Prognosen variieren stark: Während einige hohe Ziele sehen, warnen andere vor drastischen Rückgängen. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ein Bitcoin-Kurs von einer Million US-Dollar noch in diesem Marktzyklus? Der bekannte Krypto-Analyst Michaël van de Poppe beschreibt ein Szenario, in dem Bitcoin einen ähnlichen Kursanstieg erleben könnten wie Technologieaktien während der Dotcom-Blase Ende der 1990er-Jahre. Voraussetzung dafür wäre, dass sich bestimmte historische Kursmuster wiederholen.

If this projection is true, and we're going to see the big 'https://t.co/QuWOTOTrto' type of run on #Bitcoin and crypto.



The outcome would be that the next big crash is going to be an 80% correction on the markets.



That would mean that #Bitcoin to $1,000,000 is possible within… https://t.co/kD85oqIjQs — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 17, 2026

In einem Beitrag auf X verweist van de Poppe auf eine Grafik der Rand Group, die fünf frühere Tiefpunkte des Bitcoin-Kurses miteinander verbindet. Das Modell zeigt für 2030 selbst in einem pessimistischen Szenario einen Kurs von rund 197.000 US-Dollar. Sollte sich ein ähnlich starker Anstieg wie während der Dotcom-Blase wiederholen, wäre laut van de Poppe auch ein Bitcoin-Kurs von einer Million US-Dollar innerhalb dieses Zyklus möglich.

Bitcoin bei einer Million US-Dollar: Wie realistisch ist das Szenario?

Van de Poppe zieht einen Vergleich zur Entwicklung von Technologieaktien während des Internetbooms. Damals trieben hohe Erwartungen die Kurse vieler Unternehmen in die Höhe, bevor die Blase platzte. Für Bitcoin beschreibt er deshalb ein Szenario mit einem möglichen Anstieg auf eine Million US-Dollar und einer anschließenden Korrektur von bis zu 80 Prozent. Vom angenommenen Höchststand aus würde der Kurs damit wieder auf rund 200.000 US-Dollar fallen.

Die Dimension dieses Szenarios wird beim Vergleich mit der bisherigen BTC-Kursentwicklung deutlich. Die Kryptowährung notiert aktuell bei rund 83.500 US-Dollar und damit etwa 34 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch von 126.080 US-Dollar aus dem Oktober 2025. Für einen Anstieg auf eine Million US-Dollar müsste sich der Kurs von diesem Niveau aus verzwölffachen.

Mit solchen Kurszielen beschäftigt sich auch Bitwise-Investmentchef Matt Hougan, er sieht einen Kurs von 1,3 Million US-Dollar als möglich an. Andere Marktbeobachter erwarten hingegen deutlich niedrigere Kurse. Bloomberg-Stratege Mike McGlone warnte zuletzt sogar vor einem möglichen Rückgang auf 10.000 US-Dollar. Van de Poppes Überlegungen beruhen auf historischen Kursmustern, die sich nicht zwangsläufig wiederholen müssen.