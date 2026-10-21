Bitcoin scheint die jüngste Kursschwäche abzuschütteln. Eine bullishe Trendfortsetzung in Richtung der Oktoberhochs würde einen interessanten Long-Trade für aktive Trader bieten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin hat sich von der 50-Tagelinie um 80.000 US-Dollar nach oben abgesetzt.

Institutionelle Anleger zeigen steigendes Interesse durch signifikante Inflows in den Spot-ETF IBIT.

Ein bullishes Long-Setup könnte sich bei einem Retest der Widerstandsmarken ergeben. â³

Trading-Setup mit konkreten Einstiegspunkten und Kurszielen wird vorgestellt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin konnte sich in den letzten Handelstagen von seiner 50-Tagelinie um 80.000 US-Dollar gen Norden abstoßen und zuletzt auch die 20-Tagelinie zurückerobern. Signifikante Inflows in den Spot-ETF IBIT deuten auf steigende Zuversicht von institutionellen Anlegern in den USA hin. Market Maker könnten diese Entwicklung zum Anlass nehmen, den BTC-Kurs zurück in Richtung Monatshochs zu manövrieren und die Bären auf der Oberseite unter Druck zu setzen. Dieses Szenario könnte ein interessantes Long-Setup bieten. Die aktuelle Trading-Idee mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.

Bitcoin: Long-Einstieg nach Retest der jüngsten Widerstandsmarken

Das Chartbild der Krypto-Leitwährung hat sich in den letzten Tagen wieder kurzfristig aufgehellt. Nachdem Bitcoin die psychologisch relevante Marke von 80.000 US-Dollar mehrfach verteidigen konnte, scheinen starke Quartalszahlen des Weltraumunternehmens SpaceX gepaart mit einem fallenden US-Dollarindex DXY dem Kurs der Krypto-Leitwährung frischen Rückenwind zu verleihen. Ein frisches Kaufsignal des Momentum-Indikators RSI im Tageschart deutet ebenfalls auf eine zunehmende Trendstärke hin und stützt das bullishe Szenario. Insbesondere ein Ausbruch über die Marke von 84.400 US-Dollar

Aktive Trader könnten eine Long-Position bei einem Retest der Chartzone um das Vortageshoch zwischen 83.460 US-Dollar und 83.100 US-Dollar in Betracht ziehen. Kursziel der Trade-Idee ist der Bereich um die Monatshochs bei 86.584 US-Dollar

Unterhalb der 82.180 US-Dollar wäre das Long-Szenario invalidiert, da die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers bis an das Wochentief um 81.000 US-Dollar deutlich zunehmen würde.

Bullishes Trading-Setup

Richtung: Long

Einstieg: Zwischen 83.460 US-Dollar und 83.100 US-Dollar

Kursziel: 86.584 US-Dollar

Stop-Loss: 82.180 US-Dollar

Aktueller Kurs: 83.550 US-Dollar

Zeithorizont: mehrere Tage

Trading-Setup auf Basis des Wertepaares BTC/USD

Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.