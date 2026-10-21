App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,53 T
Hyperliquid-Kurs72,34 2.29%
Bitcoin-Kurs75.369,92 2.68%
Ethereum-Kurs2.232,87 2.92%
XRP-Kurs1,23 4.38%
BNB-Kurs667,48 2.14%
Hyperliquid-Kurs72,34 2.29%
Solana-Kurs96,49 2.58%
TRON-Kurs0,295668 0.27%
Dogecoin-Kurs0,074068 3.10%
Cardano-Kurs0,203330 3.07%
Zcash-Kurs1.190,93 12.04%
Chainlink-Kurs11,32 4.23%
Pi Network-Kurs0,071511 2.66%
Bitcoin Trading-Setup 

Bitcoin-Kurserholung: Spannendes Long-Setup für Trader

Bitcoin scheint die jüngste Kursschwäche abzuschütteln. Eine bullishe Trendfortsetzung in Richtung der Oktoberhochs würde einen interessanten Long-Trade für aktive Trader bieten.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze auf Charthintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin könnte seine Kurserholung fortsetzen

Bitcoin konnte sich in den letzten Handelstagen von seiner 50-Tagelinie um 80.000 US-Dollar gen Norden abstoßen und zuletzt auch die 20-Tagelinie zurückerobern. Signifikante Inflows in den Spot-ETF IBIT deuten auf steigende Zuversicht von institutionellen Anlegern in den USA hin. Market Maker könnten diese Entwicklung zum Anlass nehmen, den BTC-Kurs zurück in Richtung Monatshochs zu manövrieren und die Bären auf der Oberseite unter Druck zu setzen. Dieses Szenario könnte ein interessantes Long-Setup bieten. Die aktuelle Trading-Idee mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.

Bitcoin: Long-Einstieg nach Retest der jüngsten Widerstandsmarken

Das Chartbild der Krypto-Leitwährung hat sich in den letzten Tagen wieder kurzfristig aufgehellt. Nachdem Bitcoin die psychologisch relevante Marke von 80.000 US-Dollar mehrfach verteidigen konnte, scheinen starke Quartalszahlen des Weltraumunternehmens SpaceX gepaart mit einem fallenden US-Dollarindex DXY dem Kurs der Krypto-Leitwährung frischen Rückenwind zu verleihen. Ein frisches Kaufsignal des Momentum-Indikators RSI im Tageschart deutet ebenfalls auf eine zunehmende Trendstärke hin und stützt das bullishe Szenario. Insbesondere ein Ausbruch über die Marke von 84.400 US-Dollar

Aktive Trader könnten eine Long-Position bei einem Retest der Chartzone um das Vortageshoch zwischen 83.460 US-Dollar und 83.100 US-Dollar in Betracht ziehen. Kursziel der Trade-Idee ist der Bereich um die Monatshochs bei 86.584 US-Dollar

Unterhalb der 82.180 US-Dollar wäre das Long-Szenario invalidiert, da die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers bis an das Wochentief um 81.000 US-Dollar deutlich zunehmen würde.

Bullishes Trading-Setup

Richtung: Long

Einstieg: Zwischen 83.460 US-Dollar und 83.100 US-Dollar

Kursziel: 86.584 US-Dollar

Stop-Loss: 82.180 US-Dollar

Aktueller Kurs: 83.550 US-Dollar

Zeithorizont: mehrere Tage

Trading-Setup auf Basis des Wertepaares BTC/USD

Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs sendet Warnsignale – geht es wieder abwärts?
Eine XRP-Münze
KursanalyseRipple-Kurs: Holen die Bullen zum Gegenschlag aus?
Eine Ethereum-Münze vor einem roten Chart
Die nächsten KurszieleEthereum wankt – wie tief fällt der Kurs noch?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ethena
0,196631
15.79%
Zcash
1.190,93
12.04%
Lighter
3,10
11.57%
NEAR Protocol
4,77
10.48%
Pump.fun
0,004388
9.73%
XDC Network
0,031442
9.54%
LayerZero
1,85
9.29%
Stacks
0,330151
9.04%
Midnight
0,038007
8.14%
Pyth Network
0,072515
7.89%
Bitway
1,40
-11.95%
Monero
536,40
-3.31%
MemeCore
0,677589
-2.00%
Open USD
0,889645
-0.10%
Dai
0,890488
-0.03%
HTX DAO
0,000002
-0.03%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
1,02
-0.02%
USDGO
0,890750
-0.02%
USDC
0,890407
-0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
0,890750
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren