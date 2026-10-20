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Kursanalyse 

Ripple-Kurs: Holen die Bullen zum Gegenschlag aus?

Die Kryptowährung Ripple (XRP) arbeitet an einem Turnaround. Ob die Bullen eine Gegenbewegung initiieren können, zeigt der Blick auf den Chart und die wichtigen Kursmarken.

Stefan Lübeck
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Eine XRP-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ripple (XRP) zeigt erste Anzeichen für eine Kurserholung

Die Kryptowährung Ripple (XRP) rutschte in den letzten Tagen zurück an das Vormonatstief bei 1,26 US-Dollar. Ausgehend von diesem Kursniveau konnten die Bullen eine leichte Erholungsrallye auf aktuell 1,31 US-Dollar initiieren. Welche Chartmarken jetzt entscheidend für eine nachhaltige Kursumkehr werden, zeigt diese Kursanalyse.

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