Die Kryptowährung Ripple (XRP) arbeitet an einem Turnaround. Ob die Bullen eine Gegenbewegung initiieren können, zeigt der Blick auf den Chart und die wichtigen Kursmarken.

Ripple-Kurs: Holen die Bullen zum Gegenschlag aus?

Ripple-Kurs: Holen die Bullen zum Gegenschlag aus?

Die Kryptowährung Ripple (XRP) rutschte in den letzten Tagen zurück an das Vormonatstief bei 1,26 US-Dollar. Ausgehend von diesem Kursniveau konnten die Bullen eine leichte Erholungsrallye auf aktuell 1,31 US-Dollar initiieren. Welche Chartmarken jetzt entscheidend für eine nachhaltige Kursumkehr werden, zeigt diese Kursanalyse.

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