Bitcoin und viele andere Kryptowährungen tendierten zuletzt richtungslos. Ohne frische Dynamik drohen weitere Abgaben, welche wir für Zukäufe nutzen wollen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt kann bislang nicht an seine bullishe Performance vom Monatsanfang anknüpfen. Anhaltend schwaches Spot-Handelsvolumen deutet auf vorsichtiges Anlegerverhalten hin. Massive Abverkäufe an den asiatischen Aktienbörsen infolge steigender Rohölpreise drücken auf die Kurse von Bitcoin und den meisten Altcoins. Die überwiegende Mehrheit der Kryptowährungen im Musterportfolio tendiert auf Wochensicht schwächer. Den ausgewählten Kryptowährungen im BTC-ECHO Musterdepot trauen wir perspektivisch jedoch anhaltendes Kurspotenzial zu.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Massive Kursabschläge von AI-Aktien sorgen in den letzten Tagen für anhaltenden Gegenwind im Krypto-Sektor. Ein erneuter Kursabsturz im südkoreanischen KOSPI-Index unterstreicht die Unsicherheit unter Anlegern. Zweistellige Kursverluste sorgten zudem bei Aktien der Bitcoin-Mining Unternehmen in den USA für Katerstimmung. Anhaltende Bitcoin-Zukäufe durch die Bitcoin Treasuries Strategy und Strive konnten den BTC-Kurs zwar im Bereich der 80.000 US-Dollar vorerst stützen, neuer Rückenwind blieb jedoch bislang aus. Investoren schauen nun auf die US‑Berichtssaison. Mit SpaceX, Tesla und der Facebook Mutter Meta, geraten US-Techgiganten in den Fokus.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV) sowie Phala Network (PHA). Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) bleibt unverändert bei knapp 25 Prozent. In Anbetracht der bevorstehenden Unternehmensberichte aus den USA, gepaart mit der Unsicherheit um zuletzt deutlich steigende Rohölpreise, könnten sich bis zu den Zwischenwahlen am 3. November interessante Zukaufmöglichkeiten bei Bitcoin und weiteren Kryptowährungen im Depot bieten.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich rund zwei Prozent tiefer bei 110.266 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich leicht im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin notiert bei 81.386 US-Dollar und konsolidiert nach einer volatilen Handelsphase mit einem Hoch bei 83.158 US-Dollar. Der RSI von 51 signalisiert eine neutrale Marktlage. Die gleitenden Durchschnittslinien EMA20 bei 81.790 US-Dollar sowie EMA50 bei 82.120 US-Dollar fungieren als kurzfristiger Widerstand.

Vorerst dürfte sich die Seitwärtsbewegung zwischen 80.576 US-Dollar und 83.076 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über 83.076 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 87.410 US-Dollar ebnen. Fällt Bitcoin hingegen dynamisch unter 80.576 US-Dollar zurück und anschließend unter 79.715 US-Dollar, rückt die Unterstützung bei 78.409 US-Dollar in den Fokus.

Ethereum (ETH)

Ethereum notiert bei 2.385 US-Dollar und versucht, sich nach dem Rücksetzer auf 2.329 US-Dollar zu stabilisieren. Der RSI von 48 signalisiert eine neutrale Marktlage. Jedoch verweilt der Kurs knapp unterhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 bei 2.409 US-Dollar sowie EMA50 bei 2.443 US-Dollar, welche weiterhin einen Resist darstellen.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 2.318 US-Dollar und 2.494 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über die EMA50 könnte den Weg in Richtung 2.494 US-Dollar ebnen und die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs bis an die 2.807 US-Dollar steigern. Bricht Ethereum hingegen nachhaltig unter 2.338 US-Dollar weg, könnte sich der Abverkauf bis an die 2.251 US-Dollar ausweiten.

Solana (SOL)

Solana notiert bei 104,18 US-Dollar und erholt sich nach dem Rücksetzer auf 100,43 US-Dollar. Der RSI von 48 signalisiert eine neutrale Marktlage. Während der Kurs um die EMA20 oszilliert, bleibt die EMA50 bei 105,95 US-Dollar ein kurzfristiger Widerstand.

Vorerst könnte sich die Konsolidierung zwischen 103 und 106 US-Dollar fortsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 106,95 US-Dollar dürfte den Weg in Richtung 109,05 US-Dollar bis maximal 112,59 US-Dollar ebnen. Fällt der SOL-Kurs hingegen unter 103 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf 101,98 US-Dollar und bei anhaltender Kursschwäche sogar unter die psychologisch relevante Marke von 100 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Aave notiert bei 148,25 US-Dollar und versucht sich zuletzt weiter zu stabilisieren. Der RSI von 42 signalisiert eine leicht bärische Tendenz. Gestützt wird die bearishe Sicht durch den Blick auf die gleitenden Durchschnittslinien. Der AAVE-Kurs notiert unterhalb der EMA20 bei 151,39 US-Dollar wie auch der EMA50 bei 155,77 US-Dollar, welche beide als Widerstände fungieren.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 146,37 und 157,65 US-Dollar fortsetzen. Ein Ausbruch über 157,65 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 164,47 US-Dollar ebnen. Fällt Aave hingegen unter 146,37 US-Dollar, droht eine Korrekturausweitung in Richtung 136,86 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

BNB notiert bei 728 US-Dollar und erholt sich nach dem Rücksetzer auf 705 US‑Dollar. Der RSI von 54 signalisiert eine neutrale Marktlage mit leicht bullischer Tendenz. Während der Kurs über der EMA20 bei 725 US-Dollar liegt, bleibt die EMA50 bei 731 US-Dollar eine kurzfristige Hürde.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 710 US-Dollar und 735 US-Dollar fortsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 735 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 741 US-Dollar und maximal sogar bis 758 US-Dollar ebnen. Fällt BNB hingegen unter 717 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf 706 US-Dollar und bei anhaltender Schwäche auf 679 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) notiert bei 0,655 US-Dollar und steht nach dem Rückgang vom Hoch bei 0,8861 US-Dollar weiter unter Verkaufsdruck. Der RSI von 45 signalisiert eine schwache Marktlage, was auf weitere Kursrückgänge hindeuten könnte. Der Kurs liegt notiert knapp unter der EMA20 bei 0,660 US-Dollar und der EMA50 bei 0,679 US-Dollar, was die bärische Tendenz bestätigt.

Kurzfristig dürfte VIRTUAL zwischen 0,622 US-Dollar und 0,712 US-Dollar schwanken. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,733 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 0,783 US-Dollar einleiten. Fällt der Kurs hingegen unter 0,622 US-Dollar, rücken die Unterstützungen bei 0,579 und maximal 0,551 US-Dollar in den Fokus.

Canton (CC)

Canton (CC) notiert bei 0,103 US-Dollar und steht nach dem Rückgang vom Septemberhoch bei 0,143 US-Dollar weiter unter Verkaufsdruck. Der RSI von 46 signalisiert eine kurzfristig neutrale Marktlage. Der Kurs handelt aktuell im Bereich der EMA20 bei 0,104 US-Dollar, jedoch unterhalb der EMA50 bei 0,109 US-Dollar, was den Abwärtstrend bestätigt.

Kurzfristig dürfte die bärische Tendenz anhalten, wobei die Spanne zwischen 0,096 US-Dollar und 0,114 US-Dollar entscheidend bleibt. Ein Ausbruch über 0,126 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 0,139 US-Dollar einleiten. Fällt Canton hingegen unter 0,096 US-Dollar, drohen weitere Kursverluste und das Verlaufstief bei 0,089 US-Dollar käme erneut in den Fokus.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) notiert bei 78,28 US-Dollar und versucht nach dem Rücksetzer auf 76,14 US-Dollar eine Erholung einzuleiten. Der RSI von 45 signalisiert eine neutrale Marktlage. Solange der HYPE-Kurs jedoch unterhalb der EMA20 bei 79,06 US-Dollar sowie insbesondere der EMA50 bei 80,69 US-Dollar verweilt, sind die Bären im Vorteil.

Kurzfristig dürfte sich die Konsolidierung zwischen 75,19 US-Dollar und 83,44 US-Dollar fortsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 82,03 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs in Richtung 87,70 US-Dollar steigern. Maximal wäre ein Sprung bis an das Monatshoch bei 95,21 vorstellbar. Fällt Hyperliquid hingegen unter 76,23 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf die Unterstützung bei 75,19 US‑Dollar. Weitet sich der Korrekturtrend aus, droht ein Rückfall in Richtung 71,45 US-Dollar.

Ripple (XRP)

Ripple notiert bei 1,296 US-Dollar und versucht sich nach dem Rücksetzer auf 1,25 US-Dollar zu stabilisieren. Der RSI von 44 signalisiert eine neutrale bis leicht bärische Marktlage. Jedoch taxiert der XRP-Kurs weiterhin unterhalb der EMA20 bei 1,303 US-Dollar sowie der EMA50 bei 1,328 US-Dollar, welche als kurzfristige Widerstände wirken.

Die Konsolidierung zwischen 1,267 US-Dollar und 1,346 US-Dollar könnte sich in den kommenden Tagen fortsetzen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über beide gleitende Durchschnittslinien könnte den Weg in Richtung 1,426 US-Dollar eröffnen. Fällt XRP hingegen unter das letzte Verlaufstief bei 1,256 US-Dollar, droht sich die Korrektur bis an das Ausbruchslevel bei 1,187 US-Dollar ausweiten.

Phala Network (PHA)

Phala (PHA) konnte sich in den letzten Tagen gegen den Abwärtstrend stemmen und handelt mit 0,0594 US-Dollar oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50. Der RSI von 60 signalisiert starkes bullisches Momentum. EMA20 bei 0,0553 US-Dollar sowie die EMA50 bei 0,0551 US-Dollar wirken als Support.

Kurzfristig dürfte der PHA-Kurs zwischen 0,0540 US-Dollar und 0,0697 US-Dollar verweilen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,0697 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,800 US-Dollar ebnen. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter 0,0540 US-Dollar zurück, kann ein Retest des Vortagestiefs bei 0,047 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden.

Venice Token (VVV)

Venice Token (VVV) handelt aktuell bei 24,37 US-Dollar und konnte sich in den letzten Tagen zurück an die Oberkante der Handelsrange vorarbeiten. Der RSI von 56 signalisiert bullisches Momentum und bietet Platz für weitere Kurszuwächse. Der Kurs liegt über der EMA20 bei 23,66 US-Dollar und der EMA50 bei 23,58 US-Dollar.

Kurzfristig dürfte VVV zwischen 23,10 und 25,35 US-Dollar konsolidieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über 25,35 US-Dollar würde das nächste relevante Kursziel bei 29,34 US-Dollar in den Fokus rücken. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter 23,10 US-Dollar, droht ein Rücksetzer auf 22,15 US-Dollar sowie maximal 20,97 US-Dollar.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) versucht, sich in den letzten Tagen zu stabilisieren. Mit aktuell 7,19 US-Dollar taxiert der UNI-Kurs jedoch weiterhin unterhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50. Der RSI bei 47 signalisiert eine neutrale Marktlage. Erst wenn die EMA20 bei 7,23 US-Dollar sowie die EMA50 bei 7,35 US-Dollar nachhaltig zurückerobert werden können, ist mit einer bullishen Trendfortsetzung zu planen.

Kurzfristig dürfte sich die Kurskonsolidierung zwischen 6,87 und 7,50 US-Dollar fortsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 7,50 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 8,02 US-Dollar und darüber bis an die 9,30 US-Dollar ebnen. Fällt Uniswap hingegen dynamisch unter 6,87 US-Dollar zurück, muss mit einem Abverkauf in Richtung 6,24 US-Dollar gerechnet werden. Sogar ein Rücksetzer bis an die 5,81 US-Dollar wäre vorstellbar.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

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Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt versucht weiterhin, einen Boden zu finden. Während Bitcoin die Zone um 80.000 US-Dollar bislang verteidigen konnte, kamen viele Altcoins zuletzt deutlicher unter die Räder. Die anhaltend hohe Handelsvolatilität deutet weiterhin auf vermehrte Gewinnmitnahmen hin. Anhaltende geopolitische Risiken, gepaart mit signifikanten Kursrücksetzern im Techbereich, wirken als Gegenwind auf die Finanzmärkte. Steigende Verbraucher- und Produzentenpreise in den USA und Europa belasten die Kurse zusätzlich.

Ein positives Signal kommt hingegen von den Bitcoin Spot-ETFs. Mit 526 Millionen US-Dollar verzeichneten die Bitcoin-ETFs die höchsten Inflows seit dem 22. September. Sollten schwache US-Quartalszahlen weiteren Druck auf den AI-Sektor ausüben und Bitcoin sowie weitere Kryptowährungen an Schlüsselunterstützungen zurückfallen, wird der Cash-Bestand von knapp 25 Prozent für gezielte Zukäufe genutzt.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am heutigen Dienstagabend stehen die Quartalszahlen von SpaceX und Netflix an, bevor am Mittwoch Tesla und Meta ihre Geschäftsergebnisse vorlegen. Am Donnerstag folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Zum Wochenschluss am Freitag werden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und die endgültigen Oktober-Daten zur Verbraucherstimmung der Universität Michigan veröffentlicht. Die anstehenden Quartalsergebnisse dürften kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am 28. Oktober noch einmal Bewegung in die US-Aktienmärkte und den Krypto-Sektor bringen.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.