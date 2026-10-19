Strategiewechsel bei Strategy: Die Bitcoin-Zukäufe kühlen merklich ab, dafür schießt das Budget für Rückkäufe durch die Decke. Dass es auch anders geht, demonstriert in dieser Woche ein wesentlich kleinerer Herausforderer.

Strategy stockt Bitcoin-Bestand auf – Strive auf den Fersen

Strategy stockt Bitcoin-Bestand auf – Strive auf den Fersen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy hat 267 Bitcoin erworben und 193 Millionen US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien ausgegeben. â³

Strive übertrifft Strategy mit dem Kauf von 1.223 Bitcoin und einem Gesamtbestand von 36.818 BTC. â³

Strategy erhöht das Budget für digitale Kreditwertpapiere auf drei Milliarden US-Dollar.

Michael Saylor kommentiert Strives Erfolge und hebt den Bitcoin-Standard hervor. â³

Strategy hat in der vergangenen Woche 267 Bitcoin erworben. Für den Rückkauf eigener STRC-Vorzugsaktien gab das Unternehmen im selben Zeitraum 193 Millionen US-Dollar aus. Das geht aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht vom 19. Oktober hervor.

Das bemerkenswerteste Signal setzt das Unternehmen beim Rückkaufprogramm: Strategy weitet das Budget für digitale Kreditwertpapiere auf drei Milliarden US-Dollar aus, fast das Neunfache der noch vor einer Woche angesetzten 354,8 Millionen US-Dollar.

Damit setzt sich der aktuelle Plan des Konzerns weiterhin fort, deutlich mehr Kapital in die Stabilisierung der eigenen Papiere zu stecken als in den Aufbau seines Bitcoin-Bestands.

Strive kauft das Vierfache

Wie anders es laufen kann, zeigt ein deutlich kleinerer Wettbewerber. Strive erwarb zwischen Mittwoch und Freitag 1.223 Bitcoin zu einem durchschnittlichen BTC-Kurs von 81.734 US-Dollar und kommt damit auf einen Gesamtbestand von 36.818 BTC. Das Unternehmen kaufte also mehr als das Vierfache dessen, was Strategy sich in derselben Woche leistete, obwohl sein Bestand nur einen Bruchteil ausmacht.

Michael Saylor nimmt es sportlich. Unter die Ankündigung schrieb er auf X, Strive hebe den Bitcoin-Standard immer weiter an, und gratulierte Firmenchef Matt Cole.

Strive keeps raising the Bitcoin Standard. Congratulations, Matt. — Michael Saylor (@saylor) October 19, 2026

Bei Strive stehen derweil die nächsten Schritte an. Am Dienstag sollen die Erlöse aus dem Börsengang von SATS verbucht werden, an der Rücklage für Dividenden über 18 Monate hält das Unternehmen fest. Frisches Kapital dürfte also bereitstehen, wenn Strive in der kommenden Woche erneut zugreifen will.