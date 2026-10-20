Der Ethereum-Kurs könnte nach dem jüngsten Einbruch noch weiter unter Druck geraten. Nachdem überraschend hohe US-Inflationsdaten eine massive Liquidationswelle ausgelöst haben, zeigen nun auch die On-Chain-Daten erste Warnsignale. Vor allem die schwache Nachfrage macht eine schnelle Erholung schwierig. Gleichzeitig deutet sich am Derivatemarkt eine leichte Entspannung an. Aber reicht das aus, um den ETH-Kurs zu stabilisieren?
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