Ethereum steht nach dem Inflationsschock unter Druck. Onchain-Daten zeigen eine schwache Nachfrage. Wo könnte sich der ETH-Kurs stabilisieren?

Ethereum wankt – wie tief fällt der Kurs noch?

Ethereum wankt – wie tief fällt der Kurs noch?

Die nächsten Kursziele

Der Ethereum-Kurs könnte nach dem jüngsten Einbruch noch weiter unter Druck geraten. Nachdem überraschend hohe US-Inflationsdaten eine massive Liquidationswelle ausgelöst haben, zeigen nun auch die On-Chain-Daten erste Warnsignale. Vor allem die schwache Nachfrage macht eine schnelle Erholung schwierig. Gleichzeitig deutet sich am Derivatemarkt eine leichte Entspannung an. Aber reicht das aus, um den ETH-Kurs zu stabilisieren?

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.