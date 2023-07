Nicht nur in den USA suchen Bitcoiner nach Möglichkeiten, Mining energieeffizient zu nutzen. Auch in den Niederlanden setzt man auf Bitcoin – in einem Gewächshaus. Die Tulpen-Farm Bitcoinbloem hebt sich damit nicht nur wirtschaftlich von der Konkurrenz ab, sondern trägt auch einen Teil zur ökologischen Nachhaltigkeit bei.

Mining-Abwärme zur Tulpen-Züchtung

Mit der Abwärme, die beim Mining-Prozess entsteht, beheizt das Unternehmen seine Gewächshäuser. Laut Tulpenfarm-Betreiber Bert de Groot um bis zu 20 Grad Celsius. Wie viele Geräte in dem Gewächshaus stehen, ist unklar. Eine Anfrage von BTC-ECHO blieb bisher unbeantwortet. Der grüne Strom kommt vom Dach – aus Solarzellen. Man spare dadurch viel Heizgas, erklärt Bitcoinbloem in einem Videobeitrag. Damit stellt man sich dem Klimakiller-Image, das noch immer an Bitcoin haftet: “Wir reduzieren Erdgas und verwenden erneuerbaren Strom, was besser für die Umwelt ist.”

This farm in the Netherlands is recycling the warmth of #bitcoin mining to grow flowers and save on energy costs ↓pic.twitter.com/D4xIQDo3TF — Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) June 13, 2023

Ein zusätzlicher Vorteil der Mining-Anlagen: finanzielle Unabhängigkeit. Teile der Konkurrenz mussten aufgrund von steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation kürzertreten oder sogar Insolvenz anmelden. Bitcoinbloem hingegen reduziert nicht nur die Kosten, sondern verdient zusätzliches Geld. Die Tulpen kann man übrigens kaufen – natürlich mit Bitcoin.

Bitcoin und die Tulpenblase

Bitcoin und Tulpen haben eine vermeintliche Gemeinsamkeit, die ebenfalls aus den Niederlanden kommt: die Tulpenblase. Im 17. Jahrhundert entstand eine der wohl bekanntesten Spekulationsblasen der Geschichte. Der Handel mit Tulpenzwiebeln erreichte einen Höhepunkt, die Preise stiegen enorm an. Es entstand eine regelrechte Hysterie um Tulpenzwiebeln als Anlageobjekt. Im Jahr 1637 fielen die Preise dramatisch, die Blase war geplatzt.

Mehr als 300 Jahre später kommt Bitcoin ins Spiel. Kritiker wittern auch hier eine Spekulationsblase. Darüber lässt sich streiten. Fest steht aber: Im Kryptosektor sind schon einige Blasen geplatzt, beispielsweise nach dem ICO-Hype oder den NFT-Höhenflügen.

Trotzdem hinkt der Vergleich Bitcoin mit Tulpenzwiebeln. Schließlich hat sich die Kryptowährung immer wieder von Tiefständen erholt, während Tulpen nie wieder auf das exorbitante Preisniveau von damals klettern konnten.

So könnte Bitcoin die Energiewende vorantreiben

Entgegen der Meinung vieler Kritiker: Das energieintensive Bitcoin-Mining hat das Potenzial, die Energiewende mitzugestalten. Die These: Dadurch, dass man Mining-Systeme sehr flexibel an- und ausschalten kann, sind sie in der Lage, als spontane Abnehmer für Überschussproduktionen zu fungieren. Mit ihnen könnte die Auslastung von Energienetzen daher nicht nur besser gesteuert, sondern regenerativen Energien durch die Bitcoin-bedingte Querfinanzierung schneller profitabel werden.

Was ist dran an den Argumenten der Mining-Bullen? In Ausgabe 71 des BTC-ECHO Magazins erfahrt ihr es.