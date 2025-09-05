In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Thailand als möglicher Vorreiter für eine staatliche Bitcoin-Reserve gehandelt wird
- Welche Rolle das börsennotierte Unternehmen DV8 beim Aufbau von Bitcoin-Treasuries in Südostasien spielt
- Welche Chancen und Risiken Anleger im Zuge dieser Entwicklungen im Blick behalten sollten
Bangkok rückt ins Zentrum der globalen Bitcoin-Debatte. Ende August 2025 traf sich Thaksin Shinawatra, ehemaliger Premierminister Thailands und heutiger ASEAN-Berater, mit einem Investorenkonsortium um Jason Fang, Gründer von Sora Ventures, dem auch Firmen wie UTXO Management und Kliff Capital angehören. Diskutiert wurde nichts Geringeres als die Rolle Thailands als regionales Zentrum für Bitcoin-Treasury-Strategien. Davon können auch Anleger hierzulande profitieren.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden