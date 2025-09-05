App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.89 T $
Bitcoin-Kurs112,305.00 $1.19%
Ethereum-Kurs4,420.28 $0.09%
XRP-Kurs2.85 $0.05%
Cardano-Kurs0.831770 $1.41%
Solana-Kurs206.83 $-0.52%
Dogecoin-Kurs0.216878 $0.40%
BNB-Kurs850.58 $0.17%
Polkadot-Kurs3.83 $1.10%
IOTA-Kurs0.185438 $0.16%
Official Trump-Kurs8.39 $0.54%
TRON-Kurs0.337397 $-0.45%
Stellar-Kurs0.362543 $0.81%

Treasury-Plan Bitcoin in Thailand: Wird Bangkok zum neuen Treasury-Hub Asiens?

Thailands schwächelnde Wirtschaft könnte bald einen ungewöhnlichen Impuls bekommen: Bitcoin als staatliche und private Reserve zugleich. Die Regierung testet mit einer Krypto-Sandbox neue Wege. Steht ASEAN vor einem Adoptionsschub?

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs112,305.00 $1.19 %
Bitcoin kaufen
Thailand

Beitragsbild: Shutterstock

 | Thailand rückt mit Plänen für eine staatliche Bitcoin-Reserve in den Fokus der Krypto-Welt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Thailand als möglicher Vorreiter für eine staatliche Bitcoin-Reserve gehandelt wird
  • Welche Rolle das börsennotierte Unternehmen DV8 beim Aufbau von Bitcoin-Treasuries in Südostasien spielt
  • Welche Chancen und Risiken Anleger im Zuge dieser Entwicklungen im Blick behalten sollten

Bangkok rückt ins Zentrum der globalen Bitcoin-Debatte. Ende August 2025 traf sich Thaksin Shinawatra, ehemaliger Premierminister Thailands und heutiger ASEAN-Berater, mit einem Investorenkonsortium um Jason Fang, Gründer von Sora Ventures, dem auch Firmen wie UTXO Management und Kliff Capital angehören. Diskutiert wurde nichts Geringeres als die Rolle Thailands als regionales Zentrum für Bitcoin-Treasury-Strategien. Davon können auch Anleger hierzulande profitieren.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Seniorenpaar mit Krypto-Coins vor den Augen – Symbolbild für Bitcoin-Rente.
Finanzielle FreiheitSo kannst du mit einem Bitcoin in Rente gehen
Ein Mann mittleren Alters im Anzug und mit Brille lächelt, während er vor einem blauen Hintergrund sitzt, der an den professionellen Geist der deutschen Finanzwelt und die moderne Welt des Bitcoin erinnert.
Krypto in DACHBis Ende 2025 setzt jeder zehnte Deutsche auf Krypto
Eine Hand streckt sich aus einem Stapel von Steuerformularen, was auf Überforderung oder Stress schließen lässt, während ein Anleger versucht, sicherzustellen, dass Krypto-Gewinne korrekt deklariert sind.
Steuerexperte klärt aufKrypto-Gewinne nicht rechtzeitig deklariert? Das sollten Anleger jetzt tun
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
1.67 $
32.04%
Pump.fun
0.004608 $
9.53%
XDC Network
0.082456 $
5.63%
World Liberty Financial
0.188418 $
5.15%
Mantle
1.17 $
4.42%
Figure Heloc
1.03 $
3.69%
Hedera
0.220363 $
2.80%
Sky
0.076345 $
2.48%
Bonk
0.000020 $
2.21%
Sei
0.291577 $
2.19%
Ethena
0.668923 $
-4.23%
Aave
310.43 $
-4.06%
Provenance Blockchain
0.026998 $
-2.66%
Chainlink
22.87 $
-2.18%
Bitget Token
4.87 $
-1.95%
KuCoin
14.76 $
-1.63%
Cronos
0.268119 $
-1.32%
Monero
270.02 $
-1.11%
Story
8.00 $
-0.93%
Flare
0.020366 $
-0.85%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren