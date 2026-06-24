“Das wäre politischer Selbstmord”: Experte warnt vor Bitcoin-Steuer

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Bitcoin-Jahreshaltefrist alles ist, aber nicht ungerecht
- Wie die Initiative "Pro Haltefrist" vor allem den normalen Kleinanlegern helfen will
- Welche Folgen eine neue Krypto-Besteuerung für Deutschland hätte
Die von Finanzminister Lars Klingbeil angestrebte Neubesteuerung von Bitcoin- und Krypto-Gewinnen sorgt weiter für hitzige Debatten. Während SPD, Grüne und Linke von einer notwendigen Schließung der “Gerechtigkeitslücke” sprechen, sehen viele Hodler darin eine ungerechte Doppelbelastung. In der Bitcoin-Community und der deutschen Krypto-Branche wächst nun der Widerstand gegen eine mögliche Abschaffung der Steuerfreiheit nach einjähriger Haltedauer. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt Stefan Rönz, langjähriger Unternehmensberater und Mitinitiator von “Pro Haltefrist”, warum eine Kapitalertragsteuer auf Bitcoin-Gewinne gravierende Folgen hätte – und was Anleger jetzt dagegen tun können.
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