Der Bitcoin-Kurs bleibt weiterhin in seiner bereits mehrfach angesprochenen Range. Am gestrigen Handelstag kam kaum Volumen in den Krypto-Markt und somit auch keine Volatilität. Eine Richtungsentscheidung des Bitcoin-Kurses steht damit weiterhin aus. Wenig Hoffnung stimmt der aktuelle Monat September – statistisch gesehen der schlechteste Monat für den Kurs der Kryptowährung. Bereits sieben Jahre in Folge konnte Bitcoin den September nicht positiv abschließen – bis dato sieht es auch für 2023 nicht besser aus. Gleichzeitig ziehen sich die Bollingerbänder zusammen: Ein eindeutiges Zeichen auf dem Tageschart, dass eine starke Kursbewegung bevorstehen könnte.

Die Bitcoin Support- und Widerstandslevel haben sich nicht geändert.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Supportlevel: 22.000 US-Dollar

Widerstandslevel: 26.200 US-Dollar

Alle wichtigen Infos zum Bitcoin-Kurs im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.