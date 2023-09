In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Bitcoin-Kurs und schaut sich die Marktpsychologie genauer an.

Bitcoin: Die Bären haben das Zepter in der Hand

Bitcoin: Die Bären haben das Zepter in der Hand

Der Bitcoin-Kurs befindet sich weiterhin in der bereits mehrfach angesprochenen Range, könnte allerdings ein bullishes Reversal formen, auf das Krypto-Investoren seit Wochen warten. Die Bären sind jedoch weiterhin am Drücker. Die Support- und Widerstandslevel sind weiterhin die gleichen, da der Krypto-Markt sich übergeordnet noch immer in der Range und somit Konsolidierungsphase befindet.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Supportlevel: 22.000 US-Dollar

Widerstandslevel: 25.200 US-Dollar

Alle wichtigen Infos zum Bitcoin-Kurs im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.