Seit dem 11. Januar gibt es über zehn Bitcoin Spot ETFs in den USA. Vor allem für institutionelle Investoren haben BlackRock, Fidelity und Co. damit einen Zugang gen Krypto-Markt geschaffen. Handelbar für deutsche Privatinvestoren sind diese Exchange Traded Funds aber nicht, denn Indexfonds mit nur einem Basiswert sind in der EU nicht zulässig. In der europäischen Wirtschaftszone gibt es aber schon länger vergleichbare Investmentvehikel. Welche das sind und wie der Bitcoin Spot ETF vielleicht doch noch nach Europa gelangt, hat Julius Weller, Leiter des Scalable Brokers von Scalable Capital gegenüber BTC-ECHO erklärt.

Der Bitcoin Spot ETF wird in Europa nicht gebraucht