Kann ich den Bitcoin Spot ETF in Deutschland handeln?

Die Securities and Exchange Commission (SEC) lässt eine Reihe von Bitcoin Spot ETFs zum Handel zu. Damit erreicht BTC einen seit Jahren antizipierten Meilenstein. Die Zulassung verleiht der Kryptowährung nicht nur eine nie dagewesene Legitimität, sie dürfte in der kommenden Zeit auch für den Zustrom ungeahnter Mengen Kapitals sorgen.

Doch was bedeutet der Spot ETF konkret? Kann ich den Indexfonds in Deutschland handeln? Und wie hoch sind eigentlich die Gebühren? Alles, was du zu den Bitcoin ETFs wissen musst.

Welche Ticker haben die Bitcoin Spot ETFs? Wie hoch sind die Gebühren?