In diesem Artikel erfährst du: Wieso Bitcoin trotz positiver Nachrichten fällt

Wieso Bitcoin dieses Jahr noch neue Höchststände erreichen kann

Wieso fallende Leitzinsen dieses Jahr wahrscheinlich sind

Mit 82.600 US-Dollar notiert Bitcoin aktuell ganze 24 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 109.000 USD. Und das, obwohl die Nachrichtenlage rund um BTC eigentlich besser kaum sein könnte: Die SEC stellt reihenweise Verfahren gegen Krypto-Unternehmen ein, Donald Trump kündigt eine Bitcoin-Reserve in den USA an und Michael Saylor will weitere Milliarden in das digitale Gold stecken. Wo ist der Boden?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.