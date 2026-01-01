Hohe Rendite klingt gut doch sie hängt selten nur vom Asset ab. Warum Einstiegszeitpunkt und Geduld im Krypto-Markt entscheidender sind als viele denken.

Bitcoin oder Altcoins – welcher Sparplan ist besser?

In diesem Artikel erfährst du: Was die Rendite eines Bitcoin-Sparplans von Altcoin-Sparplänen unterscheidet

Warum der Betrachtungszeitraum eine größere Rolle spielt als kurzfristige Kursbewegungen

Wem ein Sparplan mehr als eine Einmalinvestition nützt

Womit sich die extremen Renditeunterschiede erklären lassen

Um sich unabhängig von kurzfristigen Kursschwankungen zu positionieren, setzen viele Anleger auf regelmäßige Investitionen in Form von Sparplänen. Gerade im Krypto-Markt, der für seine starken Zyklen bekannt ist, stellt sich deshalb die zentrale Frage: Hätte ein konsequenter Bitcoin-Sparplan in den vergangenen Jahren besser abgeschnitten als vergleichbare Sparpläne auf Altcoins? Ein Blick auf reale Zahlen zeigt, wie unterschiedlich sich Risiko, Ertrag und Timing auswirken können und welche Rückschlüsse sich daraus für die künftige Entwicklung ziehen lassen.

