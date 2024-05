In diesem Artikel erfährst du: Ob man 2024 noch profitabel Bitcoin minen kann

Wieso Finnland zu einem Mining-Hotspot werden könnte

Wieso sich die Hashrate binnen eines Jahres verdoppeln könnte

Das Bitcoin Halving ist geschafft und mit ihm bricht eine neue Ära an. Insbesondere das Mining ist von der Halbierung der Block Subsidy betroffen, da den Unternehmen ein nennenswerter Anteil ihres Erlöses wegbricht.

Doch der Schock am Mining-Markt ist bisher ausgeblieben. Wieso das so ist und welche Trends das Bitcoin Mining 2024 bestimmen werden, liest du in diesem Artikel.

