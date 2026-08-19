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Wert oder Wette 

Bitcoin macht frühe Käufer reich: Ist das schon ein Schneeballsystem?

Bitcoin produziert nichts, zahlt keine Dividende und lebt vom Vertrauen seiner Käufer. Deshalb hält sich der Vorwurf vom Schneeballsystem bis heute so hartnäckig.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze in einer Mausefalle

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung stößt immer wieder auf heftige Kritik

Kaum ein Vorwurf begleitet Bitcoin so beständig wie der Vergleich mit einem Schneeballsystem. Kritiker sagen, Anleger müssten am Ende immer nur den “nächsten Dümmeren” finden, der ihnen ihre Bestände zu einem noch höheren Preis abkauft, damit sie selbst mit Gewinn aussteigen können. Schließlich produziert das Netzwerk nichts und hinter dem Kurs steht kein Unternehmen, dessen Gewinne Jahr für Jahr wachsen können. Was auf den ersten Blick wie ein ziemlich starkes Argument klingt, beruht allerdings auf einem Vergleich, der an einem entscheidenden Punkt nicht aufgeht, denn Bitcoin will gar kein Unternehmen sein. 

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