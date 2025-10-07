App herunterladen
Kursanalyse Bitcoin-Kursanalyse: Geht die Rallye im “Uptober” noch weiter?

Der Bitcoin-Kurs hat ein neues Allzeithoch erklommen. Folgende Gründe sprechen charttechnisch für und gegen eine anhaltende Kursrallye.

Stefan Lübeck
 | Die Kryptowährung Bitcoin muss den bullishen Kursausbruch noch bestätigen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Bei welchem Kursniveau ein weiterer Bitcoin-Ausbruch wahrscheinlich wird
  • Wieso Anleger trotz neuen Allzeithochs den nächsten Wochenschlusskurs im Blick haben sollten
  • Welche Kursmarken Anleger auf der Ober- und Unterseite im Blick behalten müssen

Der Oktober zeigt sich bislang als starker Handelsmonat für die Krypto-Leitwährung. Der Bitcoin-Kurs schoss zu Wochenbeginn auf ein neues Allzeithoch bei 126.296 US-Dollar. Die Käuferseite war einmal mehr zur Stelle und sorgte für einen bullishen Ausbruch über den bisherigen Höchststand vom 14. August. Der jüngste Kurssprung rückt nun folgende Kursziele in den Anlegerfokus.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
