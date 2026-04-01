Der Markt zeigt weiterhin Schwäche, doch im Hintergrund passiert bereits mehr, als es auf den ersten Blick wirkt. Während die Nachfrage fehlt, bauen erste Marktteilnehmer wieder Positionen auf. Genau daraus kann sich die nächste Bewegung entwickeln.

Die Zuversicht währte nach Ausbruch des Irankriegs am Krypto-Markt nur kurz. Seitdem warten Anleger sehnsüchtig auf echte Signale der Erholung. Welche On-Chain-Indikatoren nun in den Fokus rücken.

Markt findet keine Richtung – Unsicherheit bleibt bestehen

Der Bitcoin-Kurs befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase und zeigt aktuell keine klare Richtung. Nachdem sich zwischenzeitlich etwas mehr Zuversicht im Markt aufgebaut hatte und der Fear and Greed Index aus dem Angstbereich in den neutralen Bereich gestiegen war, wurde ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 70.000 US-Dollar erwartet.

Diese Bewegung konnte sich jedoch nicht halten. Der Kurs fiel zügig wieder darunter und notiert aktuell im Bereich von rund 66.500 US-Dollar. Der Hauptgrund bleibt das unveränderte Umfeld. Die geopolitischen Unsicherheiten sorgen weiterhin für ein klares Risk-off-Sentiment. Anleger agieren vorsichtig und vermeiden größere Positionierungen, was sich direkt in den Marktdaten widerspiegelt.

*TRUMP TELLS AIDES HE’S WILLING TO END IRAN WAR WITHOUT REOPENING HORMUZ – WSJ pic.twitter.com/1K9USQakf1 — Investing.com (@Investingcom) March 31, 2026

Bitcoin-Kurs: Diese Bereiche stehen im Fokus

Die Nachfrage im Markt fehlt weiterhin deutlich. Sowohl im Spotmarkt als auch im Derivatemarkt ist das Volumen rückläufig. Es wird weniger Kapital bewegt und man sieht klar, dass aktuell Zurückhaltung vorherrscht. Viele Marktteilnehmer warten ab, weil das Umfeld nach wie vor unsicher ist.

Gleichzeitig sieht man aber in den Orderflow-Daten, dass sich langsam wieder etwas aufbaut. Die Funding Rates sind leicht positiv und das Open Interest steigt. Das zeigt, dass erste Marktteilnehmer beginnen, sich wieder vorsichtig zu positionieren. Es ist noch keine starke Bewegung, sondern eher ein langsamer Aufbau innerhalb einer weiterhin schwachen Marktstruktur.

Auch bei den ETF-Daten passt das Bild. Zwar gibt es vereinzelt Zuflüsse, insgesamt überwiegen aber weiterhin die Abflüsse. Eine klare Nachfrage ist aktuell nicht vorhanden.

Wenn man sich die Struktur anschaut, ist das Long-Short-Verhältnis relativ ausgeglichen. Weder Käufer noch Verkäufer dominieren aktuell, was den Markt anfällig für Bewegungen in beide Richtungen macht. Auf der Oberseite liegt im Bereich von 69.000 bis knapp 70.000 US-Dollar eine wichtige Zone mit erhöhter Liquidität. Sollte es positive Impulse geben, kann dieser Bereich schnell angelaufen werden.

Auf der Unterseite ist vor allem die Zone um 64.000 US-Dollar relevant. Zusätzlich zeigt das Orderbuch, dass rund um 60.000 US-Dollar der größte Block an Nachfrage liegt. Das ist aktuell die stärkste Unterstützung. Auch der Bereich um 65.000 US-Dollar bleibt wichtig, da dort ebenfalls größere Kaufinteressen liegen.

Ausblick zum Bitcoin-Kurs

Der Bitcoin-Kurs befindet sich aktuell in einer klassischen Seitwärtsphase ohne klare Richtung. Daran dürfte sich kurzfristig wenig ändern, solange das geopolitische Umfeld angespannt bleibt. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Struktur, dass sich der Markt in einer neutralen Phase befindet. Weder Käufer noch Verkäufer dominieren klar. Dadurch können bereits kleinere Impulse ausreichen, um Bewegungen auszulösen.

Sollte es zu positiven Entwicklungen kommen, könnte der Bereich um 70.000 US-Dollar erneut angelaufen werden. Bleibt die Unsicherheit bestehen, rücken die Unterstützungszonen im Bereich von 64.000 bis 60.000 US-Dollar stärker in den Fokus.

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