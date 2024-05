In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken müssen die Bullen überwinden um das Zepter wieder nachhaltig zu übernehmen

Warum der Kurs bei einer erneuten Schwäche neue Verlaufstiefs ansteuern dürfte

Welche Kursmarken Anleger nun im Blick haben sollten

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) schraubte sich nach dem temporären Rückfall auf ein neues Verlaufstief in der Vorwoche zuletzt wieder deutlich gen Norden. Ausgehend vom Verlaufstief bei 56.500 US-Dollar ging es mit dem BTC-Kurs zwischenzeitlich um 16 Prozent auf 65.523 US-Dollar gen Norden. Die jüngste Kurserholung scheint aktuell jedoch erneut zum Erliegen zu kommen. Der Käuferseite gelang es in den letzten Tagen bislang nicht, den gleitenden Widerstand EMA50 per Tagesschlusskurs zurückzuerobern.

Mit aktuell rund 63.880 US-Dollar handelt Bitcoin exakt Bereich seines Halving-Kurses vom 18. April. Zwar profitierte der BTC-Kurs zuletzt von einer lockeren Haltung der US-Notenbank Fed sowie einer starken Kurserholung in den US-Aktienindizes nach positiven Quartalsberichten der Techgiganten Amazon und Apple, der erhoffte Befreiungsschlag der Bullen blieb jedoch bisher aus. Ob Bitcoin durch den Abverkauf in der Vorwoche seine Post-Halving-Korrektur bereits abgeschlossen hat, dürften die kommenden Wochen zeigen.

Welche charttechnischen Niveaus für Kryptoanleger im traditionell schwachen Börsenmonat Mai relevant werden dürften, wird nachfolgend analysiert.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden