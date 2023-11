Trotz Kursrallye wird das Bitcoin-Angebot an Krypto-Börsen immer knapper. Was das über die Marktlage verrät und warum die derzeitige Rallye einzigartig ist.

Bitcoin: Historisch tiefer BTC-Bestand an Börsen – trotz Kursrallye

Die Schlagzeile der vergangenen Woche, die ohne Zweifel die größte Aufmerksamkeit im Krypto-Space auf sich gezogen hat, war der Rücktritt von Binance CEO Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ. Dieses Ereignis löste nicht nur intensive Diskussionen und Spekulationen aus, sondern hatte auch unmittelbare Auswirkungen auf die verschiedensten On-Chain-Daten. Eine bedeutende, wenn auch weniger beachtete Folge dieses Ereignisses ist der deutliche Rückgang der Bitcoin-Bestände auf Krypto-Börsen, der teilweise direkt mit den Binance-Ereignissen in Verbindung steht. Was die Bitcoin-Bestände für den Kurs der Krypto-Leitwährung bedeuten, lest ihr im Folgenden.