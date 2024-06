In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Bitcoin (BTC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bitcoin steht vor einer sehr spannenden Woche. Lange Zeit hat sich die Krypto-Welt gefragt, wann die Entkopplung von Bitcoin vom NASDAQ und dem allgemeinen Finanzmarkt erfolgen würde. Seit der Einführung des Bitcoin-ETFs ist diese Frage jedoch hinfällig geworden. Die Tatsache, dass große Finanzinstitute nicht nur selbst in den Handel mit Bitcoin eingestiegen sind, sondern dieses Asset in ETF-Form allen ihren Kunden zugänglich machen, bedeutet einen Ritterschlag am Finanzmarkt.

In den USA wird eine sehr turbulente Woche erwartet. Mit dem NASDAQ in der All-Time-High-Region und wichtigen US-Daten am Donnerstag (etwa die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) sind für den Leitindex der Tech-Werte sowohl ein neues Allzeithoch als auch ein Abverkauf denkbar – abhängig von den Zahlen.

Auf dem 4-Stunden-Chart ist deutlich zu erkennen, dass Bitcoin mit dem Wissen um eine turbulente Woche bereits mit dem Asienstart erneut den seit Tagen wichtigen Support bei 67.330 US-Dollar angelaufen hat und seitdem nur eine Richtung kennt. Aktuell befindet sich der Kurs bei rund 69.150 US-Dollar und damit am Rand der oberen Trendlinie. Sollte der Ausbruch aus dem Triangle nach oben gelingen, ist 70.350 US-Dollar das nächste wichtige Preisziel. Zu beachten ist jedoch, dass Asien den Kurs zwar stark angehoben hat, dies jedoch auch die Möglichkeit mit sich bringt, dass der Anstieg zu Beginn des US-Marktes erneut abgebaut wird. Wichtige Supportlevel liegen bei 68.250 US-Dollar und 67.330 US-Dollar.

Bitcoin: 15-Minuten-Chart zeichnet das gleiche Bild

Hier gab es bereits einen schönen Retest bei 68.250 US-Dollar. Der vorherige Widerstand wurde zum Support, wodurch der Kurs weiter steigen konnte. Etwas bedenklich ist jedoch, dass ab dem Daily Open sowohl auf dem 4-Stunden- als auch auf dem 15-Minuten-Chart nun eine nicht unerhebliche Imbalance besteht. Es ist somit durchaus denkbar, dass die Bewegung aus Asien nochmals abgeholt wird. Hierbei gelten dann die gleichen Supportlevel wie auf dem 4-Stunden-Chart.

Bitcoin 15-Minuten-Chart (Quelle: TradingView)

Ein Blick auf die Hyblock-Karte zeigt, dass vor allem oberhalb des aktuellen Kurses bis zu 71.000 US-Dollar viele Liquidationslevel liegen, was es für Marketmaker interessant machen könnte, diese zu erreichen.

Hyblock Liquidation Levels (Quelle: hyblockcapital.com)

Indikatoren zeigen ebenso eine positive Stimmung

Beim MACD (Moving Average Convergence/Divergence) hat sich ein doppelter Boden gebildet, was zusammen mit dem positiven Momentum einen guten Start in die Woche für Bitcoin bedeutet. Das Volumen steigt leicht, jedoch nicht signifikant. Der RSI (Relative Strength Index) liegt bei etwa 61 Punkten, was auf viel Spielraum nach oben und unten hindeutet. Solange der RSI nicht überkauft (über 70) oder überverkauft (unter 30) ist, bleibt der Vier-Stunden-Chart relativ unauffällig.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten.