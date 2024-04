In diesem Artikel erfährst du: Wie es nach der jüngsten Kurskorrektur nun weitergehen könnte

Warum weitere Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen sind

Warum die Marke von 68.338 US-Dollar das Zünglein an der Waage sein könnte

Nachdem Bitcoin zu Wochenbeginn mit 71.313 US-Dollar noch in Schlagdistanz zum Allzeithoch notiert hatte, kam es in den letzten Handelstagen zu einer deutlichen Kurskorrektur bei der Krypto-Leitwährung. Eine erneute Schwäche am US-Aktienmarkt gepaart mit einem steigenden US-Dollarindex DXY sorgte bei Bitcoin und in der Folge auch am gesamten Kryptomarkt für einen Kursrücksetzer. In der Spitze verlor Bitcoin gut neun Prozent an Wert und rutschte zwischenzeitlich auf 64.500 US-Dollar ab.

Zwar konnte das Käuferlager den Bereich um das Golden Pocket der aktuellen Korrekturbewegung kurzfristig verteidigen, erst ein Tagesschlusskurs oberhalb der horizontalen Widerstandsmarke bei 66.750 US-Dollar dürfte den Abgabedruck wieder kurzfristig etwas reduzieren. Anleger sollten zwingend den EMA200 im 4-Stundenchart bei 65.600 US-Dollar im Blick behalten. Eine nachhaltige Aufgabe wäre ein Indiz für eine mögliche Korrekturfortsetzung in den kommenden Tagen. Auf welche Chartlevel Investoren in den kommenden Tagen und Wochen nun zwingend schauen sollten.

Bitcoin: Die relevanten Kursmarken