Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Meta, Tesla und Nvidia zählen zu den Magnificent Seven. Doch ist Bitcoin in Zukunft mehr Wert als diese Top-Aktien. Ein Vergleich von Performance und Perspektiven.

Im März dieses Jahres erreichte der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch. Auch die Marktkapitalisierung der Kryptowährung verbuchte im Zuge der starken Kursentwicklung einen Rekord. Bei einem BTC-Preis von rund 73.700 US-Dollar betrug sie etwa 1,44 Billionen US-Dollar. Aktuell liegt der Preis der Digitalwährung etwa zehn Prozent unter der Bestmarke. Dennoch gehört Bitcoin mit einer Marktkapitalisierung von 1,28 Billionen US-Dollar (Stand 02.08.2024) noch immer zu den wertvollsten Assets.

Aber kann Bitcoin auch mit den sogenannten „glorreichen Sieben“ mithalten, wozu die Aktien von namhaften Unternehmen wie Apple und Nvidia gezählt werden. Welche der Unternehmen hat BTC schon überholt und welche Aktie ist ein starker Konkurrent? Anhand der Entwicklung der sieben Aktien in den vergangenen fünf Jahren und möglicher Einflussfaktoren für die Zukunft lässt sich eine Einschätzung treffen, ob Bitcoin an die Spitze rücken kann.

Tesla: Der Absteiger unter den Magnificent Seven

Auch wenn der E-Autobauer Tesla noch zu den Magnificent Seven gezählt wird, liegen seine glorreichen Tage schon eine Weile zurück – zumindest mit Blick auf die Entwicklung des Aktienkurses. Dabei sah es zeitweise so aus, als wäre das Unternehmen von Elon Musk durch nichts aufzuhalten. Im November 2021 erreichte Tesla an der Börse seine höchste Bewertung, damals fast zeitgleich mit dem damaligen Bitcoin-Hoch im Bullenmarkt. Dem vorausgegangen war eine unglaubliche Rallye mit einem Anstieg des Börsenwertes um mehr als 3.000 Prozent seit Juli 2019.

Seitdem ist der Wert der Tesla-Aktie um knapp 45 Prozent gefallen und die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 700 Milliarden US-Dollar. Die Zahl klingt immer noch bemerkenswert, aber unter den Top 100 der börsennotierten Unternehmen reicht das nur noch für Platz 12. Damit ist Bitcoin inzwischen fast doppelt so viel wert wie Tesla.

Kann sich das wieder drehen? Die Zukunftsaussichten für Tesla scheinen momentan nicht die besten zu sein. So kämpft der Autobauer mit mehreren Wachstumsbremsen. Ein wichtiger Faktor ist die spürbare Kaufzurückhaltung bei Elektroautos, die gerade in Europa nicht nur durch verhältnismäßig hohe Kaufpreise, sondern auch eine politisch erzeugte Verunsicherung entstanden ist. So steht das eigentlich für 2035 geplante Verbrenner-Aus plötzlich wieder auf wackligen Beinen. Hinzu kommt eine enorme Konkurrenz für Tesla. Insbesondere chinesische Hersteller preschen mit großer Wucht auf den Markt und nehmen dem Branchenprimus Marktanteile weg. Vorteil Bitcoin

Meta Platforms (Facebook): Nach starkem Comeback auf Augenhöhe mit Bitcoin

Zwischen September 2021 und November 2022 verzeichnete die Aktie von Meta Platforms einen dramatischen Absturz. Innerhalb nur rund eines Jahres schmolz der Börsenwert um mehr als 75 Prozent und der Preis je Aktie fiel von rund 385 US-Dollar auf weniger als 90 US-Dollar. Dazu trugen mehrere Faktoren bei. So stieß Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf wenig Zustimmung bei Investoren mit seiner Idee, immenses Kapital in den Aufbau eines Metaverse zu stecken. Ein Geschäftsmodell, dem viele Analysten ein hohes Risiko zuschreiben und dessen Ertragschancen ungewiss erscheinen.

Zudem wuchs die Kritik an den Plattformen Facebook und Instagram, die durch den frischer wirkenden Wettbewerber TikTok zunehmend Konkurrenz bekamen. Weiterhin hatte Meta mit rückläufigen Werbeeinnahmen zu kämpfen, was zum Teil auf zu wenige Maßnahmen gegen fragwürdige Inhalte zurückgeführt wurde. Und nicht zuletzt schränkte Apple auf seinen Geräten das Datensammeln über Apps wie Facebook ein. Ein herber Rückschlag für das datengetriebene Geschäftsmodell von Meta.

Doch die Meta-Aktie hat inzwischen ein beeindruckendes Comeback hingelegt. In knapp zwei Jahren ist der Preis der Aktie um mehr als 500 Prozent gestiegen und hat erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht. Meta ist es gelungen, sein Geschäftsmodell breiter zu diversifizieren, tragende Säulen wie WhatsApp zu stärken und zudem Trends wie KI zu bedienen. Damit erreicht die Aktie der Magnificent Seven nun eine Marktkapitalisierung von knapp 1,2 Billionen US-Dollar und befindet sich fast auf Augenhöhe zu Bitcoin. Wer von beiden langfristig vorne ist, lässt sich schwer prognostizieren.

Amazon: Mehr als nur ein Online-Händler

Das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen Amazon hat es geschafft vom Buchhändler zur weltweit führenden E-Commerce-Plattform aufzusteigen. Das Geschäftsmodell ist jedoch inzwischen deutlich breiter aufgestellt. So ist Amazon ein führender Anbieter von Cloud-Dienstleistungen, als Streaming-Anbieter ein ernsthafter Wettbewerber von Netflix und mit seiner Sprachassistentin Alexa auch beim Trendthema KI präsent.

Deshalb gilt Amazon als ein Börsenliebling und die Wertentwicklung der vergangenen fünf Jahre gibt den Anlegern recht. Seit Juli 2019 hat sich der Preis der Aktie mehr als verdoppelt. Dabei wurde auch ein zwischenzeitlicher Rückschlag gut verkraftet. Nachdem die Aktie 2022 um mehr als 50 Prozent korrigierte, wurde erst vor wenigen Wochen ein neues Allzeithoch erreicht.

Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 1,9 Billionen US-Dollar zählt Amazon zu den fünf wertvollsten börsennotierten Unternehmen. Damit liegt der Versandhändler auch klar vor Bitcoin und übertrifft dessen Marktkapitalisierung um etwa 600 Milliarden US-Dollar. Das Geschäftsmodell von Amazon scheint auch für die Zukunft solide aufgestellt zu sein. Allerdings stellt sich gerade im relativ gesättigten Online-Handel die Frage, wie viel Wachstum noch möglich ist. Möglicherweise muss Amazon noch stärker in anderen Geschäftsfelder wachsen, um Bitcoin dauerhaft auf Distanz zu halten.

Alphabet (Google): Zwei Billionen US-Dollar Marktwert überschritten

Ähnliches wie für Amazon gilt auch für Alphabet, den Google-Mutterkonzern. Wohl fast allen bekannt ist die Suchmaschine, unangefochtener Marktführer vor Wettbewerbern wie Microsofts Bing. Doch auch das Geschäftsmodell von Alphabet hat mehrere tragende Säulen. Dazu gehören etwa das weltweit auf den meisten Smartphones genutzte Android-Betriebssystem, die Videoplattform YouTube, der Kartendienst Google Maps oder auch der KI-Sprachbot Google Gemini (ehemals Bard), ein Konkurrent von ChatGPT.

Börsianer konnten in den vergangenen fünf Jahren eine starke Rendite mit der Alphabet-Aktie erzielen. So hat sich der Wert etwa verdreifacht und erreichte kürzlich eine neue Bestmarke. Dies hat die Marktkapitalisierung des Konzerns auf mehr als 2 Billionen US-Dollar befördert. Damit liegt Alphabet momentan deutlich vor Bitcoin.

Allerdings gibt es ein paar Fragezeichen bei den Zukunftsperspektiven von Alphabet. Die Suche im Netz befindet sich durch das starke Wachstum von KI-Chatbots im Wandel. Mit Anwendungen wie Microsofts Co-Pilot lässt sich die Suche mithilfe von Spracheingabe und KI teilweise vereinfachen. Für Googles eigenen Sprachbot Gemini ist es indes eine große Herausforderung, sich gegen die Marktmacht von ChatGPT zu behaupten. Dies könnte das weitere Wachstum von Alphabet erschweren.

Nvidia: Der aktuelle Überflieger unter den Magnificent Seven

Kaum eine Aktie brachte Anlegern in letzter Zeit so hohe Renditen ein, wie die des auf KI-Computing spezialisierten Unternehmens Nvidia. Seit Oktober 2022 konnte der Preis je Aktie um mehr als 900 Prozent zulegen. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Kurs sogar um rund 3.000 Prozent. Damit stellt Nvidia die Performance von Bitcoin klar in den Schatten und war in diesem Zeitraum das bessere Investment.

Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit knapp 2,8 Billionen US-Dollar ist Nvidia mehr als doppelt so hoch bewertet wie Bitcoin und stieg sogar kurzzeitig zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt auf.

Allerdings stellt sich bei Nvidia vielleicht wie bei kaum einem anderen Unternehmen der Magnificent Seven die Frage, ob dieses Niveau dauerhaft gehalten werden kann. Die Wandlung vom Grafikkartenhersteller zum führenden KI-Technologieanbieter ist Nvidia geglückt. Allerdings profitiert Nvidia damit auch mehr als alle anderen vom Hype um Künstliche Intelligenz. Sollte hier das Interesse bei Investoren abflauen, könnte dies eine stärkere Korrektur in Gang setzen.

Microsoft: Der ewige Börsenstar

Kaum ein Unternehmen kann seit Jahrzehnten eine derartige Erfolgsgeschichte vorweisen wie Microsoft. Nachdem Bill Gates schon in den 1980er- und 1990er-Jahren mit seinem Windows-Betriebssystem dem Personal Computer den Weg in den Mainstream ebnete und selbst zum reichsten Mensch der Welt aufstieg, genießt Microsoft auch heute noch einen enormen Stellenwert.

Dabei ist es dem Konzern gelungen auch Rückschläge wegzustecken. So erwiesen sich die eigenen Smartphones als großer Misserfolg und konnten Apples iPhone nie ernsthaft Konkurrenz machen. Hingegen erwies sich der Einstieg bei OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, als kluger Schachzug. Durch die Integration und Weiterentwicklung von KI-Diensten in seine bestehenden Anwendungen hat sich das Unternehmen für die Zukunft gerüstet.

Derzeit beziffert sich die Marktkapitalisierung von Microsoft auf rund 3,16 Billionen US-Dollar und innerhalb der vergangenen fünf Jahre konnten sich Anleger über eine Wertsteigerung von knapp 220 Prozent freuen. Der Vorsprung auf Bitcoin scheint momentan sehr komfortabel.

Apple: Das wertvollste Unternehmen der Welt

Nach dem Start einer Rallye im April 2024 hat sich Apple den Status als wertvollstes Unternehmen der Welt von Microsoft zurückgeholt. Anleger des iPhone-Herstellers, darunter auch Investoren-Legende Warren Buffett, könnten sich seit Juli 2019 über einen starken Kurssprung freuen. So verteuerte sich die Apple-Aktie in diesem Zeitraum um rund 350 Prozent.

Apple hat es wie kaum ein anderes Unternehmen geschafft, einen Markenkult aufzubauen und sich dadurch eine treue Anhängerschaft zu sichern, die sich die Smartphones, Uhren und Computer von Apple kaufen. Apple ist es aber auch gelungen, sich weitere Standbeine aufzubauen wie etwa sein Streaming-Geschäft für Musik, Serien und Filme. Allerdings ist das Unternehmen beim Zukunftsgeschäft KI erst relativ spät aufgesprungen und sieht sich einem harten Wettbewerb gegenüber.

Um Apple als Spitzenreiter und damit alle Mitglieder der Magnificent Seven zu überholen, muss der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren noch deutliches Wachstum verzeichnen. Bei einer Apple-Marktkapitalisierung von derzeit mehr als 3,3 Billionen US-Dollar müsste der Bitcoin-Kurs um etwa 160 Prozent steigen und damit etwa ein Niveau von rund 170.000 US-Dollar erreichen.

Auch wenn dies im Moment noch weit weg erscheint, ist es nicht umöglich. Dafür reicht ein Blick auf das Wachstum von BTC in den vergangenen Jahren. Interessant wäre es auch zu beboachten, was mit dem BTC-Preis passiert, wenn die Maginficent Seven selbst Bitcoin kaufen.