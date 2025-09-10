In diesem Artikel erfährst du:
- Wie schwerwiegend die Bitcoin-Abflüsse wirklich sind
- Welche unterschätzte Rolle Michael Saylor und die Treasury-Firmen spielen
- Warum der Bitcoin-Kurs schon in den Startlöchern für eine neue Kursrallye im Oktober und November steht
Weil der Bitcoin-Kurs seit Wochen in einer Seitwärtsphase gefangen ist, werden viele Anleger ungeduldig. Wann geht der Bullrun weiter und wann erobert die Krypto-Leitwährung endlich das nächste Allzeithoch? Der historisch schwache Handelsmonat September macht wenig Hoffnung auf eine baldige Trendwende, doch dafür verschärft sich eine andere Entwicklung: Die Bitcoin-Bestände der Krypto-Börsen schrumpfen immer weiter. Seit Anfang des Jahres haben Investoren mehr als 360.000 BTC im Wert von 41 Milliarden US-Dollar abgezogen. Was hinter den Abflüssen steckt und wie stark sie sich auf die BTC-Kursentwicklung der nächsten Monate auswirken könnten.
