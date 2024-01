Habemus Bitcoin ETF: Nach der Zulassung der SEC ist der Krypto-Space in Feierlaune. So bewerten Experten die Entscheidung.

Das lange Hin und Her in den USA ist vorbei, die Entscheidung steht fest. Die Securities and Exchange Commission (SEC) macht den Weg frei für alle Bitcoin Spot ETFs. Damit ist das monatelange Tauziehen um das Finanzprodukt zu Ende. Der Krypto-Markt reagierte äußerst optimistisch. Für viele Anleger markiert die Genehmigung den Aufbruch in den nächsten Bullenmarkt. Was die Zulassung für Bitcoin und Co. bedeutet und wie es kurstechnisch weitergeht, erklären Marktexperten von Bitpanda, Bitget, Northstake und YouHodler gegenüber BTC-ECHO.