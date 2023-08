Obwohl Bitcoin in den letzten Wochen einen Kursrückgang verzeichnet hat, entwickelt sich hinter den Kulissen – auf der Blockchain – ein spannender Trend. On-Chain-Daten von Glassnode zeigen, dass die Bitcoin-Bestände auf Krypto-Börsen auf einen Tiefstand gefallen sind, den wir seit einem halben Jahrzehnt nicht mehr gesehen haben.

Vor nur einem Jahr zählten wir noch beachtliche 2,6 Millionen BTC in den Tresoren der Krypto-Börsen. Doch aktuell sind es gerade mal etwa 2,2 Millionen BTC – ein Rückgang von 15,38 Prozent. Ist dies ein Vorzeichen für einen baldigen Paradigmenwechsel bei Bitcoin oder ist die Entwicklung der BTC-Börsenbestände überbewertet?

Eine bullishe Entwicklung für Bitcoin?

Ein Rückgang der Bitcoin-Bestände auf den Börsen weist oft darauf hin, dass Investoren nicht beabsichtigen, ihre Bestände zeitnah zu verkaufen. Es könnte sein, dass sie an einen weiteren Kursanstieg glauben oder ihre Bestände aus anderen Gründen langfristig halten möchten. Dies verringert das “sofort verfügbare” Angebot auf den Börsen. Und wenn das Angebot sinkt, während die Nachfrage gleich bleibt oder sogar steigt, kann das den BTC-Kurs nach oben treiben.

Warum also steigt der BTC-Kurs nicht?

Die Antwort ist komplex, geprägt von einer Kombination aus Marktpsychologie, Marktdynamiken und möglicherweise verzögerten Auswirkungen. Trotz der positiven Signale aus On-Chain-Indikatoren könnten externe Faktoren, wie negative Nachrichten, regulatorische Bedenken oder makroökonomische Trends, das allgemeine Marktsentiment trüben. Oftmals reagieren Märkte nicht unmittelbar; es könnte also sein, dass der Rückgang der Börsenbestände erst in der Zukunft einen signifikanten Einfluss auf den Kurs ausüben wird.

Der abnehmende Bitcoin-Bestand kann auch reflektieren, dass erfahrene Anleger ihre Bestände zunehmend in Cold-Wallets verlagern, oder in andere Kryptowährungen oder Stablecoins umschichten. Sollte sich die Nachfrage nach BTC jedoch erhöhen, scheint es wahrscheinlich, dass sich dies aufgrund des immer größer werdenden Engpasses an Bitcoin auf Krypto-Börsen überproportional stark im Kurs widerspiegeln wird.