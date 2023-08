Bitcoin ist auf etwa 26.000 US-Dollar abgestützt. Wie macht sich das in der Stimmung der Anleger am Krypto-Markt bemerkbar?

Alle Anleger, unabhängig von ihrer Erfahrung, sind anfällig für Emotionen. Und wenn es zu großen Ausschlägen in die eine oder andere Richtung kommt, kann dies oft zu irrationalem Verhalten und Vermutungen darüber führen, wohin sich die Märkte als Nächstes bewegen.

In diesem 15 Jahre alten Sektor werden die Märkte nach wie vor von der Stimmung bestimmt. Was ist also nach dem Absturz von Bitcoin auf 26.100 US-Dollar und dem anschließenden Blutbad bei den Altcoins passiert? Werfen wir einen Blick auf einige unserer wichtigsten Indikatoren für diese Umstände.

Ob man es glaubt oder nicht: Es ist ein gutes Zeichen, dass die Anleger nicht mehr davon überzeugt sind, es handle sich um eine günstige Gelegenheit zum Einstieg. Das bedeutet, dass der Pessimismus wieder die Oberhand gewinnt, während die Marktkapitalisierung abnimmt.

Bitcoin: Soziale Dominanz auf neutralem Niveau

Wenn alle vier sozialen Plattformen übereinstimmen und sich wieder auf neutrale Erwähnungen von Käufen nach dem Kurssturz eingestellt haben, bietet sich geduldigen Anlegern historisch gesehen die eigentliche Gelegenheit.

Wir können auch sehen, dass der Prozentsatz der Diskussionen über Bitcoin am Ende des Marktabsturzes auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen ist. Doch anstatt die soziale Dominanz von BTC auf einem hohen Niveau zu halten, ist sie schnell wieder auf ein relativ normales Level gesunken, da die Trader anscheinend eine gewisse “Gier” in Bezug auf die derzeit angesagten Altcoins zeigen.

Wir würden es eigentlich begrüßen, wenn die soziale Dominanz von Bitcoin recht hoch bliebe, da dieses Szenario normalerweise mit florierenden und gesunden Kryptomärkten korreliert. Hohe Diskussionen über den Vermögenswert Nummer 1 gehen mit Angst einher, während Diskussionen über spekulativere Vermögenswerte tendenziell mit Gier einhergehen. Furcht ist, wenn die Märkte steigen.

Rendite: Eine Frage der Perspektive

Was die durchschnittlichen Handelsrenditen angeht, so leiden Swing-Trader so stark wie seit Anfang März nicht mehr. Mit durchschnittlichen 30-Tage-Renditen von -8,5 Prozent bei den aktiven Adressen ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass wir uns in einer weniger riskanten Lage als sonst befinden, um unsere Positionen aufzustocken.

Wir müssen jedoch immer noch die Tatsache berücksichtigen, dass langfristig aktive Trader über 365 Tage mit +5,2 Prozent immer noch leicht im Gewinn liegen. Wenn sowohl der kurz- als auch der langfristige MVRV im negativen Bereich liegen, wie es Anfang März der Fall war, ist dies ein bullishes Signal.

Was letztlich die Frage anbelangt, ob die Anleger ihren Worten auch Taten folgen lassen, so ist es recht ermutigend zu sehen, dass an den Börsen derzeit noch eine große Anzahl von Short-Positionen offen ist.

Der stärkste Anstieg seit über drei Monaten hat bisher zu flachen Kursgewinnen geführt. Oftmals kommt es jedoch zu einem Anstieg, der die Short-Positionen verscheucht und die Finanzierungssätze neutralisiert, je länger die Anleger versuchen, gewinnbringend gegen die Märkte zu wetten.

