Bitcoin gewinnt an Dominanz, während Altcoins ins Straucheln geraten. Doch widersprüchliche Indizes sorgen für Unsicherheit: Stehen wir vor dem Ende der Altcoin Season oder nur vor einer kurzen Atempause?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Bitcoin-Dominanz steigt und Altcoins unter Druck geraten

Welche Rolle Risikoindikatoren und Marktstrukturen für die Einschätzung des Gesamtmarktes spielen

Weshalb Ethereum im Vergleich zu Mid- und Small Caps noch relative Stärke zeigt

Bitcoin hat die Kontrolle über den Krypto-Markt zurückgewonnen. Während Altcoins in den letzten Jahren immer wieder Hoffnungen auf eine neue Altseason weckten, zeigen aktuelle Daten von Swissblock ein anderes Bild: BTC dominiert, Risikoindikatoren blinken auf Rot und für Altcoins steht eine entscheidende Bewährungsprobe an. Anleger müssen sich fragen: Ist die Zeit der großen Altcoin-Rallyes vorbei, oder erleben wir nur eine Atempause, bevor die Altcoin Season erst richtig losgeht?

