Altcoins vor der Bewährungsprobe Bitcoin dominiert: Altcoins am Entscheidungspunkt des Zyklus

Bitcoin gewinnt an Dominanz, während Altcoins ins Straucheln geraten. Doch widersprüchliche Indizes sorgen für Unsicherheit: Stehen wir vor dem Ende der Altcoin Season oder nur vor einer kurzen Atempause?

Timur Yildiz
Verschiedene physische Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und andere beliebte Altcoins, werden auf einer flachen Oberfläche ausgestellt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin behauptet seine Dominanz, während Altcoins wie Ethereum an Dynamik verlieren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Bitcoin-Dominanz steigt und Altcoins unter Druck geraten
  • Welche Rolle Risikoindikatoren und Marktstrukturen für die Einschätzung des Gesamtmarktes spielen
  • Weshalb Ethereum im Vergleich zu Mid- und Small Caps noch relative Stärke zeigt

Bitcoin hat die Kontrolle über den Krypto-Markt zurückgewonnen. Während Altcoins in den letzten Jahren immer wieder Hoffnungen auf eine neue Altseason weckten, zeigen aktuelle Daten von Swissblock ein anderes Bild: BTC dominiert, Risikoindikatoren blinken auf Rot und für Altcoins steht eine entscheidende Bewährungsprobe an. Anleger müssen sich fragen: Ist die Zeit der großen Altcoin-Rallyes vorbei, oder erleben wir nur eine Atempause, bevor die Altcoin Season erst richtig losgeht?

