In genau drei Wochen fällt die finale Deadline des Ark Invest Bitcoin Spot ETFs. Viele Investoren gehen jedoch davon aus, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission früher zu einer Entscheidung kommen wird. So auch der CEO von Galaxy Digital, die selbst einen Antrag bei der SEC eingereicht haben. Der Zeitraum vom 5. bis zum 10. Januar kommenden Jahres gilt am wahrscheinlichsten für die Entscheidung. Es gilt mittlerweile als gesetzt, dass die SEC über mehrere Anträge auf einmal abstimmen wird, um Wettbewerbsvorteile zu vermeiden. Andere Bewerber wie Bitwise gehen unterdessen sogar bereits so weit, dass sie Werbespots für ihren Bitcoin ETF veröffentlicht haben. Das Potenzial der Bitcoin Spot ETFs ist indessen gigantisch.

Am gestrigen Handelstag ist der Bitcoin-Kurs vorerst an der Oberkante abgeprallt. Eine Reaktion in diesem Bereich war absehbar, denn hier befindet sich nicht nur die Neckline des großen W-Patterns, sondern auch die des Doppeltops, welches Bitcoin-Anleger Anfang Dezember gebildet haben. Der 50er EMA (4H) gab ausreichend Support für einen zweiten Versuch. Momentan befindet Bitcoin sich bei rund 43.000 US-Dollar.

Bitcoin-Kurs: Wichtige Supports und Widerstände

Supportmarken: 42.000 / 40.700 US-Dollar

Widerstandsmarken: 43.270 / 44.000 US-Dollar

Alle Details im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.