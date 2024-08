In diesem Artikel erfährst du: Wieso der Befreiungsschlag trotz fallender US-Inflationsraten auf sich warten lässt

Warum der Bitcoin-Kurs wichtige Widerstandsmarken noch nicht zurückerobern konnte

Welches Unterstützungslevel nun zwingend verteidigt werden muss

Bitcoin (BTC) konnte sich in dieser Handelswoche zwar vorerst per Tagesschlusskurs oberhalb der Supportmarke von 58.401 US-Dollar stabilisieren, eine nachhaltige Rückeroberung der 200 Tagelinie (EMA200) schlug trotz eines erneuten Rückgangs der US-Inflation bislang fehl. In den letzten Handelsstunden versuchen die Anleger nun die soliden Daten vom Arbeitsmarkt und aus dem Einzelhandel für einen weiteren Anstiegsversuch zurück über die 59.544 US-Dollar in Richtung 60.786 US-Dollar zu nutzen. Erst ein Ausbruch über diese Marke würde die Zone um das Wochenhoch am EMA50 wieder in den Fokus rücken.

Welche Chartniveaus auf der Unterseite halten müssen und ab wo sich das Chartbild wieder aufhellen dürfte, thematisiert diese Kursanalyse.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden