Bitcoin aktuell Bitcoin-Bullrun unterbrochen – darauf blicken jetzt die Anleger

Der Bitcoin-Bullrun wurde von Gewinnmitnahmen und schlechten Inflationsdaten unterbrochen. Jetzt richten sich alle Augen nach Jackson Hole.

David Scheider
Bitcoin-Kurs113,562.00 $-1.56 %
 | Anlegerinnen und Anleger nehmen Bitcoin-Gewinne mit

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso der Bitcoin-Kurs plötzlich korrigiert
  • Weshalb jetzt alles von Fed-Chef Jerome Powell abhängt
  • Ob ein BTC Cycle Top erreicht ist oder nicht

Die Gewinnmitnahme bei Bitcoin ist in vollem Gange. Nachdem die Kryptowährung Nr. 1 noch in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch aufgestellt hatte, droht jetzt ein nachhaltiger Abverkauf. Das berühmte Sommerloch zeigt Gesicht. Doch bereits am 22. August steht für Bitcoin eine Richtungsentscheidung an.

