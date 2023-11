Bitcoin zeigte sich in den letzten Wochen stark, könnte nun aber in eine Konsolidierung übergehen. Diese Kurslevel gilt es nun zu beachten.

Der Handelsmonat Oktober machte seinem Namen als “Uptober” einmal mehr alle Ehre. Bitcoin (BTC) legte im statistisch stärksten Handelsmonat um 28 Prozent im Wert zu. Damit lag die Monatsperformance sogar oberhalb des Durchschnitts von 20 Prozentpunkten. Seit Ausbruch über den Schlüsselwiderstand bei 28.077 US-Dollar schoss die Krypto-Leitwährung dynamisch gen Norden und erreichte am heutigen Donnerstag, dem 2. November, mit 35.997 US-Dollar ein neues Jahreshoch. Zwar scheinen die Weichen für einen anhaltenden Kursanstieg in diesem Handelsmonat gelegt, jedoch wirkt der BTC-Kurs kurzfristig etwas überkauft und muss seinen Ausbruch über den Resistbereich zwischen 34.748 US-Dollar und 34.519 US-Dollar in den kommenden Tagen noch bestätigen.

