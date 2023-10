Der Kurs von Bitcoin (BTC) kann sich bislang nicht nachhaltig gen Norden absetzen und handelt seit Monatsbeginn in einer Seitwärtsrange. Folgende Kurslevel gilt es zu beachten.

Bitcoin (BTC): Der Kurs ist in dieser Handelsspanne gefangen

Bitcoin (BTC): Der Kurs ist in dieser Handelsspanne gefangen

Der Kurs der Krypto-Leitwährung kann die positive Kursentwicklung von 3,9 Prozent im Vormonat September bislang ausbauen und gewinnt seit Beginn des neuen Handelsmonats um moderate 2,1 Prozent hinzu. Statistisch gesehen befindet sich der Bitcoin-Kurs somit vorerst weiter auf Kurs und bestätigt aktuell die bullishe Performance des traditionell starken Oktobers. Zwischen 2011 und 2023 konnte Bitcoin in 70 Prozent der Fälle ein Kursplus generieren. Durchschnittlich stieg die Krypto-Leitwährung in diesem Zeitraum um rund 20 Prozent im Wert an.

Dass der US-Dollarindex DXY in den letzten sieben Handelstagen konsolidierte, wirkte sich zuletzt positiv auf die US-Aktienindizes wie auch auf den Bitcoin-Kurs aus. Trotz dieser positiven Faktoren gelang es der Käuferseite bisher jedoch nicht, den Schlüsselwiderstand bei 28.077 US-Dollar nachhaltig zurückzuerobern. Die wiederholten Abpraller an diesem Kursniveau deuten kurzfristig auf eine leichte Erschöpfungstendenz hin. Auf der Unterseite gilt es das Make-or-Break-Level bei 27.167 US-Dollar im Blick zu behalten. Folgende Kursniveaus dürften bei einem Ausbruch aus der Handelsrange dieser beiden wichtigen Kursmarken relevant werden.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden