Binance bringt seinen eigenen Oracle-Service an den Start – und könnte Chainlink damit in Bedrängnis bringen.

Mit dem Start des eigenen Oracle Service hat Binance seinen Einfluss im DeFi-Bereich weiter ausgebaut. Daten, die im Binance-Ökosystem verarbeitet werden, werden nun auch durch das hauseigene Oracle-System geschleust. Die weltgrößte Krypto-Börse vervollständigt damit die Vision der BNB Chain als Komplettlösung, will weitere Partner in das Netzwerk einbinden – und so den Druck auf Oracle-Anbieter Chainlink erhöhen.

Bindeglied zwischen Off- und On-Chain

Oracles nehmen eine wichtige Funktion in der Verarbeitung von Daten in Blockchain-Netzwerken ein. Sie empfangen Daten, leiten sie an Smart Contracts weiter und sichern dadurch Anwendungen ab, die auf die Einspeisung externer Informationen angewiesen sind. Etwa Flugversicherungen auf Smart-Contract-Basis, aber auch Echtzeitkurse an Börsen werden von Oracles übertragen.

Auch in umgekehrte Richtung sorgen Oracles für einen Datenaustausch: von Blockchains in die “echte Welt”. Als Schnittstelle zwischen Datenanbietern und dezentralen Netzwerken übernehmen sie daher eine Scharnierfunktion zwischen Off- und On-Chain-Welt.

Die bislang zu großen Teilen von Chainlink als größtem Oracle-Netzwerk abgedeckt wird. Mit dem eigenen Oracle-Service könnte Binance dieses Monopol allmählich aufbrechen.

Binance auf Expansionskurs

Binance zufolge biete der Oracle-Bereich “enorme Möglichkeiten”. Durch den Datenverkehr mit Smart Contracts würden sie “als Grundlage des Web3” dienen. Mehrere Partner innerhalb des BNB-Chain-Ökosytsems würden bereits mit der Oracle-Lösung unterstützt.

Die Ambition der Börse ist deutlich: Der Oracle-Dienst sei “ein weiterer Schritt auf dem Weg von Binance zum führenden Anbieter von Infrastrukturdienstleistungen für die digitale Vermögenswertbranche”. Nicht nur im DeFi-Bereich, auch für Lieferketten, im Versicherungs- und Gesundheitswesen, für dezentrale Identitäten oder Energieprojekte auf Blockchain-Basis nehmen Oracles eine wichtiger werdende Funktion ein. Mit der Ausweitung auf andere Blockchains, wie Binance es plant, könnte das Oracle-Netzwerk von Chainlink an Bedeutung verlieren.