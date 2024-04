In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken für den Binace Coin (BNB) nun relevant werden

Wieso Anleger ein großes Interesse am Binance Coin haben

Warum die Kursentwicklung von BNB stellvertretend für die bullishe Marktstimmung zu sehen ist

Der Kurs des Binance Coins (BNB) der größten Krypto-Exchange Binance zeigt sich in den letzten Monaten von seiner bullishen Seite. Trotz der jüngsten Kurskonsolidierungen am Kryptomarkt weist der BNB-Kurs im Wochenvergleich ein Kursplus gut fünf Prozent auf. In den letzten 30 Handelstagen stieg der Binance Coin sogar um 12 Prozent im Wert an. Damit handelt der Kurs mit 587 US-Dollar weiter in Schlagdistanz zu seinem Jahreshoch vom 16. März bei 645 US-Dollar. Zuletzt profitierte der Kurs von dem anhaltenden Interesse am Binance-Launchpad. Anleger müssen ihre BNB-Token für die Teilnahme an den sogenannten Initial Exchange Offerings (IEO) im Launchpad hinterlegen, um an den Erst-Listungen neuer Kryptowährungen auf Binance zu partizipieren.

Wie die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus Anleger bei Binance Coin nun im Blick haben sollten, wird im Folgenden analysiert.